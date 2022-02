A la Une . ​Fermeture de la Route du littoral : Passer par les airs

Une compagnie d’hélicoptères propose une solution aérienne pour les déplacements Nord/Sud. Une option choisie par certains pour contrer la fermeture de la RN1. Par NP - Publié le Jeudi 24 Février 2022 à 11:09





Pour ceux qui souhaitent abandonner la voiture durant cette fermeture de la RN1, une compagnie d’hélicoptères propose des transferts depuis Saint-Pierre ou l’Eperon vers l’aéroport. Si cette offre est maintenue toute au long de l’année, l’impossibilité de circuler sur la route du littoral entraîne une hausse des appels ce matin. Ce jeudi, entre trois et quatre transferts sont prévus.



Un avion à prendre, un rendez-vous professionnel important... Les clients qui choisissent les airs pour arriver à bon port le font le plus souvent pour des raisons urgentes, explique la compagnie. La route du littoral est fermée à la suite à un éboulis survenu ce mercredi. Pour les usagers de la route, l'autre option est d'emprunter la route de la Montagne et se préparer à faire preuve de patience dans les embouteillages.





