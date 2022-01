​Féminicide à Paris : Le policier suspecté toujours recherché

Il est aux alentours de 21h00 vendredi dernier lorsque, en l’absence de nouvelles de leur collègue policier, une patrouille se rend au domicile d’Arnaud, dans le XIXe arrondissement de Paris.



Sans réponse, les policiers obtiennent un double des clés avec la gardienne de l’immeuble et pénètrent dans le domicile de leur collègue. Ils y découvrent le corps de la jeune victime de 28 ans, gisant dans la salle de bain.



Une enquête est ouverte depuis samedi pour "homicide volontaire sur concubin".



Suspecté d’avoir tué sa compagne, Arnaud exerçait depuis trois ans au commissariat du Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis. Le policier de 29 ans aurait pris la fuite à bord d’une voiture blanche et pourrait être en possession de son arme de service.



Le policier en fuite depuis trois jours



Il avait été placé en garde à vue en octobre 2019 pour des violences sur sa compagne de l’époque et fait l’objet d’un stage de sensibilisation aux violences conjugales dans ce cadre. Il faisait également l'objet d'un suivi social.



Avant de disparaître, il aurait adressé un message à son père : “Papa je t'aime”, rapporte le JDD .



L’autopsie réalisée sur le corps de la jeune femme confirme la piste criminelle et révèle un décès par strangulation, a indiqué ce dimanche le parquet de Paris.



L'homme est, quant à lui, toujours recherché.