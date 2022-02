Rubrique sponsorisée ​Félicitations aux 7 lauréats du Challenge des Créateurs 2021

La finale de la 24ème édition du Challenge des Créateurs a dévoilé et récompensé les 7 lauréats ce vendredi 18 février. Une soirée qui s'est déroulée dans l'Hémicycle du Département en présence du Président du Département, d’élus de la Collectivité, des partenaires et des membres des familles des finalistes. Par Département de La Réunion - Publié le Samedi 19 Février 2022 à 09:23





Le Président Cyrille Melchior a félicité les finalistes pour leur parcours : « Pour arriver en finale, vous avez dû vous démarquer parmi 70 candidats, tous motivés, tous ayant soif de partager leur parcours de vie qui les a amenés à la création d’entreprise. Le jury vous a choisi pour l’originalité, la pertinence ou encore la qualité de votre projet et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd’hui ».



Le Département et l’ensemble des partenaires sont heureux d’avoir une nouvelle fois récompensé des Réunionnais qui ont fait le choix de se lancer dans la voie de la création d'entreprises pour gagner leur insertion professionnelle durable. 38% des candidats étaient des personnes en grande difficulté socialeau moment de la création de leur entreprise. Les secteurs d’activité concernentpour 33% l’artisanat, 22% le commerce, 35 % les services et 5% pour l’agricultureet l’industrie.



Le Challenge des Créateurs, vitrine du savoir-faire réunionnais, soufflera sa 25ème bougie cette année, un record de longévité pour un concours.



« Créer son entreprise, c’est créer son avenir, c’est bâtir La Réunion de demain. Bravo à tous pour ce que vous avez accompli, pour ce que vous accomplissez et pour ce que vous accomplirez » indique le Président du Département.





Les 7 lauréats



Prix de l’Insertion (récompense le parcours exemplaire du créateur) : Emilie Fontaine : Couture et broderie fait main « Atelier Lansei » à la Rivière Saint-Louis.



Prix de l’Emploi (récompense le créateur ayant réussi à réaliser plusieurs embauches) : Anass Gany : Centre de lavage et réparation « C Clean » à Saint-Pierre



Prix de l’Innovation (récompense un projet particulièrement novateur dans son domaine) : Jean-Charles Berthe : Entreprise d’éco-conception « Ekologik » à la Possession



Prix Produit pays (récompense un projet mettant particulièrement en valeur l’image, le patrimoine ou les produits locaux) : Ketty Turbot : Transformation et récupération de fruits et légumes 100 % bio et locaux « Bio et Passion » au Tampon.



Prix de la Performance (récompense un projet particulièrement performant sur le plan économique et avec de réelles perspectives de développement) : Jimmy Tsirambery : Centre de formation « Beforma E-campus » à Sainte-Marie



Prix de la Start-up (récompense les entreprises à fort potentiel de développement dans tous les domaines d’activité) : Isac Lefèvre : Entreprise de culture traditionnelle de Vétiver « Isac Damien Lefèvre » à Saint-Joseph



Prix du Jury (récompense le coup de cœur du jury) : Sophie Mourouvin : Entreprise de vente de samoussas « Samboss » à Saint-Denis



Les vidéos de présentation des 14 finalistes





Les dotations



Aux 7 lauréats



Dotation financière de 7 000 € du Conseil départemental



4 heures de conseils spécialisés avec un expert-comptable, une journée de formation collective juridique, comptable, fiscale et sociale de leur entreprise, offerte par le Croec ;



Une offre spécialisée sur les « bons réflexes d’un cotisant » et un accompagnement personnalisé sur une année de la CGSS ;



Uneadhésion d’un an aux centres de gestion agréés offerte par Ogea.



Aux 7 finalistes



Dotation financière de 1 500 € du Conseil départemental ;



Une journée de formation collective juridique, comptable, fiscale et sociale de leur entreprise, offerte par le Croec ;



Une offre spécialisée sur les « bons réflexes d’un cotisant » et un accompagnement personnalisé sur une année de la CGSS ;



