​Famille endeuillée cherche fossoyeurs à Sainte-Marie

L’un de leur proche est décédé ce lundi et à quelques heures de l’inhumation ce mardi après-midi, la préparation du fossoyage n’est toujours pas réalisée en fin de matinée.



C’est à 15 heures que l’inhumation doit avoir lieu au cimetière de la Rivière des Pluies mais lorsque la société de pompes funèbres dialogue avec le fossoyeur ce mardi en fin de matinée, elle apprend du fossoyeur que le trou n’a pas été creusé. La faute, à l'absence de personnels en nombre suffisant.



Comme à chaque fois que cela se présente, un membre de la famille du défunt prend attache auprès du gardien du cimetière afin de confirmer l’emplacement de la tombe à creuser. Cette démarche a été réalisée hier sans problème. Ne restait donc plus qu'à fouiller l'emplacement mais un seul fossoyeur était disponible, selon ce qui a été annoncé à la société des pompes funèbres.



L'information est remontée jusqu'à la mairie et la famille endeuillée espère que l’inhumation pourra se dérouler comme prévu en ce milieu d’après-midi après la bénédiction du corps.