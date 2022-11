​Explosion en Pologne : Un projectile "de fabrication russe" fait deux morts

"Aujourd'hui, des missiles russes ont frappé la Pologne, le territoire d'un pays allié. Des gens sont morts", a déclaré Volodymyr Zelensky ce mardi dans un discours à la nation.



"À 15h40, dans le village de Przewodów [en Pologne], un projectile de fabrication russe est tombé, tuant deux citoyens de la République de Pologne", a confirmé le ministère des Affaires étrangères du pays membre de l’OTAN, la nuit dernière dans un communiqué.



Les pays membres appellent à la prudence quant à l’origine du tir. Il est "important que tous les faits soient établis", a réagi le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg le soir-même.



“Compte-tenu des enjeux, il est logique qu'on aborde la question avec la plus grande prudence", a souligné Emmanuel Macron avant d’évoquer “les risques d'escalade" importants. Joe Biden a lui jugé "improbable (...) qu'il ait été tiré depuis la Russie".



De son côté, Moscou dément :"Les déclarations de médias polonais et de responsables officiels sur une prétendue chute de missiles russes près de la localité de Przewodow relèvent de la provocation intentionnelle dans le but de créer une escalade de la situation", a déclaré le ministère russe de la Défense.



Une réunion d’urgence réunissant tous les ambassadeurs de l’Otan doit se tenir ce matin à Bruxelles.