A la Une . ​Expédition punitive meurtrière : Entre 16 et 20 ans de prison pour les 3 accusés

Les trois hommes qui ont pris la vie de Jean-Dany Mussard à Bras-Fusil en décembre 2017 ont écopé de peines allant de 16 à 20 ans de réclusion criminelle. Par Soe Hitchon - Publié le Jeudi 26 Novembre 2020 à 17:35 | Lu 376 fois

Depuis mardi, trois hommes sont jugés devant les Assises pour le meurtre de Jean-Dany Mussard en décembre 2017 à Bras-Fusil. Tabassé et volé à son domicile, son corps avait été retrouvé par un agent d’entretien quelques jours plus tard, alerté par l’odeur nauséabonde qui émanait de l’appartement.



Une triste histoire dans laquelle la victime est un homme de 43 ans, alcoolique et isolé. Le soir des faits, il est en compagnie chez lui d’une dame avec qui il boit des verres. Celle-ci rentre ensuite chez elle et ne trouve plus sa carte bleue. Jean-Dany Mussard est suspecté par le fils de la dame de l’avoir volée. Il s’avère que non, mais le mal est déjà fait. Ils sont trois à se rendre chez le pauvre homme, à le rouer de coups et à le laisser pour mort tout en embarquant sa télé.



Chacun nie avoir donné la mort à Jean-Dany Mussard et se dit "désolé pour la victime". Les accusés, âgé entre 29 et 33 ans, encourait 30 ans de réclusion criminelle. Le meneur a finalement écopé de 20 ans; 16 ans pour les deux autres.



Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois. Chaque... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité