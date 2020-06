​Et si c’était Nassimah, Huguette, Jean Paul, Pierre ou Thierry à la tête de la Région

Le vrai problème de l’indispensable NRL, c’est Didier ROBERT et rien d’autre. D’un côté vous avez des opposants politiques et des pseudo-partis écologiques qui n’ont rien fait à l’époque contre le basculement des eaux d’EST en Ouest avec des dynamitages qui ont marqué Salazie à jamais, des fissures irréversibles dans des nappes phréatiques, qui n’ont rien fait contre l’extraction des roches, le bruit, les expropriations, la poussière…de la route des tamarins et de l’autre côté vous avez Didier ROBERT qu’ils veulent déboulonner de la Région. Le problème est donc purement politique selon moi.



L’autre gros mensonge qu’utilise injustement les opposants de Didier ROBERT c’est de faire croire aux réunionnais qu’une « demi-route » va être livrée en 2021, alors que c’est quasiment 80 % de la route qui a déjà été réalisée.



Il a raison d’ouvrir cette grande partie de la route, car c’est la sécurité des usagers qui prime avant tout.



Nous sommes sur une île extraordinairement paradoxale d’un côté les roches nous tombent sur la tête de l’autre des personnes qui sont aveuglés, obnubilés par la personne de Didier ROBERT et son siège à la Région, n'entendent plus raison.



Si c’était Nassimah, Huguette, Jean Paul, Pierre ou Thierry à la tête de la Région il y aurait des roches à profusion je pense pour terminer cet axe vital. Didier ROBERT a certainement de nombreux défauts, comme nous tous, mais il faut lui reconnaitre son investissement sur les communes, sur Salazie par exemple, ses compétences à mobiliser les fonds européens, son attachement à la République et son acharnement à voir un NRL sécurisée se terminer malgré "les milliers" de recours.