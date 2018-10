​Et les ATSEM, Mme Girardin !

La question du manque de personnels dans les écoles est pleine et entière et la situation ne cesse de se dégrader, comme en atteste les manifestations récurrentes de parents , des personnels communaux et d’enseignants depuis le mois d’août 2017.



Ce dossier que vous trouviez important dans le précédent gouvernement n’a semble – t- il plus autant d’intérêt à vos yeux. Et pourtant, le nombre d’ATSEM ne cesse de décroître depuis 2017 et va encore diminuer ; ce qui nous fait craindre de devoir faire la rentrée au mois de janvier 2019 dans des conditions encore plus dégradées car les personnels seront encore moins nombreux dans les écoles.



Les Assises de la maternelle annoncées en grande pompe et réalisées en mars 2018 n’ont abouti à aucune mesure concrète et l’on se doute bien qu’à un an et demi des élections municipales le gouvernement n’aura pas d’exigence en terme d’encadrement au-delà de celles prévues législativement.



Mais au-delà de ces politicailleries, il y a des besoins bien réels pour que les enseignants remplissent leur rôle et se consacrent pleinement à la pédagogie , pour que les élèves puissent être pleinement élèves et que les ATSEM retrouvent le plaisir d’être uniquement ATSEM et non plus agent polyvalent tiraillé entre les demandes de leur employeur et celles des directeurs.



Avant 2017, la maternelle remplissait son rôle ce qui n’est plus le cas actuellement.