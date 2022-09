A la Une . ​Et c’est parti pour la rentrée littéraire !

Mieux qu’un début d’année, le mois de septembre est propice à la rentrée littéraire. La distribution des prix va se dérouler pour les auteurs d’ici et d’ailleurs. La littérature indiaocéanique se développe au fil des décennies. Il est temps que vous partagiez avec nous vos coups de cœur à propos d’un livre de notre région (ou sur notre région). Par Gilette Aho - Publié le Lundi 5 Septembre 2022 à 15:57

Vous aimez lire ? Donc vous aimez écrire… Alors, exprimez-vous ! Oui, exprimez-vous non pas dans le courrier des lecteurs, mais en devenant le temps d’un billet : « contributeur en littérature locale ». En termes journalistiques, un billet est un petit article d’humeur.



À vos plumes pour vanter non pas les bienfaits de la lecture, mais plutôt un livre qui vous a fait du bien : roman, bd, biographie, livre pour la jeunesse. Racontez-nous comment et pourquoi vous avez choisi l’ouvrage, pourquoi l’histoire vous a plu… Etc…

Le temps de la lecture de votre billet est égal à un moment de partage avec d’autres Zinfonautes passionnés de littérature de la région.



Le temps de la lecture de votre billet est aussi la mise en lumière d’un ouvrage écrit, proposé par des auteurs, des éditeurs de notre région.



Un billet avec plus ou moins 400 mots (maximum). Ainsi qu’un visuel de la couverture avec ou sans vous !



L’envoi de votre billet est valable à la publication à titre gracieux sur Zinfos974.



Vos contributions sont à envoyer à ecritureetlecture@orange.fr