A la Une .. ​Esport à La Réunion : Lancement du Volcano Gaming Tour 2022

De nombreux joueurs de jeux vidéo réunionnais se sont rassemblés ce samedi 26 mars à la salle Kab’Art pour s’affronter sur King of Fighters XV et Super Smash Bros Ultimate Par NP - Publié le Dimanche 27 Mars 2022 à 12:29

Ces deux tournois lancent l’édition 2022 du Volcano Gaming Tour - une série de compétitions organisée par l’association Shapeless Esport et l’Espace Culturel E.Leclerc.



Le rassemblement des joueurs de Smash Bros et King of Fighters Dans le respect des mesures sanitaires et des gestes barrières, plus de 70 joueurs se sont réunis dans la salle Kab’Art en ce samedi 26 mars. Ils se sont affrontés sur deux jeux réunissant petits et grands : Super Smash Bros Ultimate et King of Fighters.



En apparence accessibles, tous deux nécessitent une grande adresse, beaucoup d'entraînement et une forte dose de stratégie pour y performer. Au terme d’une journée intense retransmise en direct sur internet, ce sont finalement Myss et Tikok qui sont sortis vainqueurs.







Le Volcano Gaming Tour



Le Volcano Gaming Tour est une série de tournois qui a lieu depuis 2020. Avec une compétition organisée en moyenne toutes les 6 semaines dans la salle de spectacle Kab’Art, les talents du jeu vidéo réunionnais sont mis à l’honneur avec des installations dignes des

événements de l’hexagone. Avec cette édition 2022, les ambitions ont été rehaussées afin de proposer des tournois toujours plus importants sur l’île.

A propos de Shapeless Esport



Shapeless Esport est une association présidée par Chris Egiziano, connu sous le pseudonyme de Bebop parmi les joueurs. Bien qu’à ses débuts elle n’ait été qu’un projet étudiant, la structure a pris de l’ampleur jusqu’à aujourd’hui faire partie des acteurs majeurs des compétitions de jeux vidéo à La Réunion.



À la fois organisatrice de tournois mais aussi équipe avec plusieurs joueurs, l’association a pour objectif de promouvoir l’Esport afin de se rapprocher d’une professionnalisation du milieu à La Réunion.