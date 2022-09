A la Une . ​Escalade : Max Bertone champion du monde de difficulté Jeunes

Le Saint-Leusien, grimpeur du Pôle Espoir Outre-Mer, a monté la plus haute marche des Championnats du Monde d’escalade Jeunes 2022 à Dallas. Par NP - Publié le Samedi 3 Septembre 2022 à 10:58

Les épreuves de difficultés marquent la fin des Championnats du Monde d’escalade Jeunes 2022 sur le continent américain. Quelques jours après les trois médailles de l’équipe réunionnaise de vitesse, c’est au tour de Max Bertone de faire sensation en créant l’exploit durant la finale de l’épreuve de difficulté.



Médaillé de bronze aux Championnats d’Europe de difficulté au mois de juillet à Augsburg, c’est dans cette même discipline que le jeune grimpeur du Pôle Espoir Outre-Mer était aligné parmi les favoris du 29 au 31 août à Dallas.



Après un début de compétition mitigé avec des mauvaises sensations en qualifications où il ne se classe tout de même 4e (classement largement suffisant pour aborder les phases finales), Max se paye le luxe de réussir sa voie de demie finale et prend ainsi la tête du classement provisoire sans toutefois se sentir encore vraiment à l’aise.



Dernier à s’élancer en finale, le jeune Saint-Leusien confirme son statut et distance ses adversaires en venant à bout de cette voie qu’il est le seul à sortir. Rapidement, Max comprend qu’il devient le nouveau Champion du Monde de difficulté U16.



Pour sa première médaille mondiale, il monte sur la plus haute marche, devant le japonais Riku Ishihara et le tchèque Lukas Mokrolusky.



“Je suis vraiment fier de moi, car j’ai eu beaucoup de mal à grimper en demi-finale, je ne me sentais pas prêt à me battre […] c’était une telle libération de toute la pression accumulée”, a t-il confié au micro de l’IFSC.



Ce résultat marque un tournant dans la carrière sportive de Max qui arrive enfin à s’exprimer à la mesure de son talent durant un grand rendez-vous sportif : c’est de très bon augure pour les saisons à venir ! Félicitations à Max ainsi qu’à l’encadrement.