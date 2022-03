A la Une . ​Eric Dupond-Moretti annonce une cité judiciaire et une prison supplémentaire à Mayotte

Eric Dupond-Moretti est venu à Mayotte avec de grosses enveloppes pour la Justice. Ses deux annonces phares, la construction d'une cité judiciaire comme à Marseille et d'une prison supplémentaire, restent toutefois conditionnées à la question du foncier. Pour les deux projets, l'argent est là, mais il manque le terrain. Par Yohann Deleu - Publié le Samedi 12 Mars 2022 à 13:49





Sur ce dernier point, des annonces à court terme ont été faites : revalorisations, plans de carrière, "je veux que Mayotte soit un accélérateur de carrière", a-t-il annoncé, une semaine après la tentative de suicide d'un jeune greffier. Un greffier tente de s'ouvrir le ventre, le personnel du tribunal annonce des actions

Ce samedi, le ministre était en visite au centre pénitentiaire de Majicavo, prison inaugurée il y a tout juste 6 ans, mais qui est déjà "embolisée" a-t-il constaté. Presque 200% de fréquentation pour les hommes. A peine 30 places pour les mineurs. Les peines alternatives, comme le travail d'intérêt général, sont en pleine expansion, mais cela ne suffit pas, alors que la politique pénale est d'accélérer les procédures.



"L'humanisme sans angélisme, c'est ça la ligne de crête qui est la mienne"



"Le problème ici ce n'est pas la vétusté des locaux, ils sont récents, ils ont été livrés en 2015-2016, mais en réalité on n'a pas envisagé l'avenir, on pensait sans doute que l'on serait tranquilles pour 20 ans mais l'augmentation de la délinquance et sa particularité ici insulaire avec une démographie que vous connaissez fait qu'on a vu trop court, et naturellement on se retrouve confrontés à une situation dans laquelle on a une surpopulation carcérale qu'il faut absolument régler. Le quartier femme n'est pas touché par la surpopulation, le quartier mineurs non plus, mais le quartier hommes est un record., il faut impérativement que l'on construise un nouvel établissement pénitentiaire à Mayotte", a annoncé le garde des Sceaux.



Pour lui, cette nouvelle prison devra être un outil au service de la lutte contre la récidive.



"Les besoins restent à définir, mais il n'est pas question de recommettre les erreurs qui ont été commises. On a eu une très courte vue puisque 6 ans plus tard on est embolisés, il faut qu'on voie large. Il faut impérativement que l'on ait un quartier de semi liberté, ça permet également de lutter plus efficacement contre la récidive. Nous viserons large pour désemboliser cet établissement pénitentiaire et pour que le second établissement pénitentiaire permette à l'administration pénitentiaire de respirer et permette la mise en place de structures favorables à la lutte contre la récidive. C'est ça mon objectif, la fermeté de la réponse pénale, sans démagogie, l'humanisme sans angélisme, c'est ça la ligne de crête qui est la mienne. Il faut punir, il faut aussi envisager la réinsertion", a-t-il partagé sa vision.



