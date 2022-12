A la Une . ​Envoyez-nous vos photos du réveillon de Noël !

Tous les invités sont là, la table est dressée, les petits plats dans les grands, le sapin est en place et le père Noël ne devrait pas tarder à passer… Faites-nous partager ce moment en nous envoyant vos photos ! Par NP - Publié le Samedi 24 Décembre 2022 à 20:00





La rédaction vous souhaite à tous un joyeux Noël ! Que vous fêtiez Noël en famille, entre amis, à la maison, à la plage ou à la montagne, Zinfos974 vous propose de partager cet esprit de Noël en images.Pour cela, faites-nous parvenir vos meilleures photos en les envoyant via contact@zinfos974.com Facebook ou Instagram , le tout en précisant votre nom (ou pseudo) et celui de vos comptes sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Le format ne doit pas dépasser 2 Mb.La rédaction vous souhaite à tous un joyeux Noël !