​Enseignement : "Je laisse mes enfants et mon conjoint pour rejoindre l’Ile de France"

À ceux qui pourraient lui dire "partir pour mieux revenir", elle répond : "Alors NON, j’ai déjà vécu en métropole pendant 4 ans, j’ai décidé de revenir à la Réunion pour y vivre et pour élever mes enfants. Donc non, je n’ai pas besoin d’aller en métropole pour connaître autre chose…"



"Je veux transmettre mon savoir"



"Parce que moi je préfère enseigner à des grands plutôt que des petits, parce que je veux transmettre mon savoir dans mon domaine qui est le transport et la logistique, parce que je viens du monde professionnel avec plus de 10 ans d’expérience et que ma plus grande motivation est d’aider les jeunes Réunionnais dans leur apprentissage et développer notre Île. Donc oui j’ai préparé et obtenu le CAPLP".



Comme de nombre lauréats avant elle, face au dilemme, Laurence a fait le choix de tout quitter, dans l’espoir d’une affectation prochaine sur l’île : "Aujourd’hui, je pars le cœur gros, les larmes aux yeux car je ne verrais pas ma famille pendant plusieurs mois… mais je sais qu’au bout de ce chemin, j’aurai la satisfaction d’avoir essayé et d’y arriver ! Mais je pars également avec beaucoup de courage et de force car j’ai la chance d’avoir une formidable famille, des ami(e)s proches, qui me soutiennent dans ce long parcours et qui seront là pour moi malgré la distance. Et pour eux, je pars avec fierté et détermination", conclut la professeure stagiaire avant de s'envoler pour l'Hexagone.