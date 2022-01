La grande Une ​Enfants délinquants : les parents doivent-ils être sanctionnés ?

#LeDébatDuCouvreFeu vous invite à réagir à la suite des propos tenus par le maire de Saint-Benoît et le préfet ce vendredi matin. Les parents doivent-ils eux aussi être sanctionnés après la condamnation de leur enfant impliqué dans des actes d’agression ? Donnez votre avis ! Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 28 Janvier 2022 à 21:00

Violences à Bras-Fusil : Identification en cours des familles des fauteurs de troubles

Dans le même ordre d’idée, le préfet Jacques Billant a rappelé que les parents ont des devoirs et des responsabilités. De ce fait, l’Etat se réserve le droit d’engager la responsabilité pénale ou civile des parents, ce qui aurait pour effet de condamner les parents à verser des intérêts aux victimes.



Tout aussi déterminé qu'il y a une semaine, au plus chaud des événements de Bras Fusil, Patrice Selly plaide pour une sanction des parents « sans état d'âme ». Le maire de Saint-Benoît compte d'ailleurs évoquer le sujet des sanctions dans l'attribution des allocations familiales lorsqu'il rencontrera la semaine prochaine le directeur de la CAF.