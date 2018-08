​Encore une gramoune agressée et violemment tuée à coups de canne sur St Denis alors qu'elle vivait seule...

Face à l'augmentation des agressions envers nos aînés soit il faudrait les garder chez vous, soit les sécuriser en mettant quelqu'un chez elle pour réduire les attaques.



Pour cette raison, et pour lutter contre la grande solitude de nos gramounes, notre association " SOS gramounes isolés" a mis en place la "co-habitation solidaire".



Ainsi, une gramoune disposant d'une chambre supplémentaire chez elle peut l'offrir à "une dame de compagnie" contre 2h de conversation en soirée et sa présence de nuit en semaine. Elle offre d'ailleurs actuellement 8 places chez des personnes âgées sur Ste Marie, Bois de Nèfles st Paul, au Gol, à Rivière St Louis, au Tampon, au PK 12, et à la Plaine des Cafres. Avis donc aux femmes seules (sans enfant ni animal) qui pourront ainsi faire l'économie d'un loyer, tout en pouvant occuper un emploi ou faire une formation, tout en se rendant utile ...(voir le site patricelouaisel.wix.com/sosgramounesisoles)



Plus largement et pour pallier le manque de maisons de retraite, il serait intéressant que nos députés et sénateurs proposent à l'assemblée nationale une allocation de garde (par ex de 400 ou 500€/mois) aux familles non imposables qui garderaient leurs gramounes chez elles. Ce serait pour l'Etat toujours moins cher que les familles d'accueil (1200€/mois) ou les maisons de retraite (2000 à 7000€/mois) ...et encouragerait de préserver le lien familial.