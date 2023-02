A la Une . ​En France, les mariages n'ont plus la cote contrairement au Pacs

Les Français ne veulent plus se marier. A contrario, le nombre de Pacs monte en flèche partout en France. Par P.J - Publié le Lundi 13 Février 2023 à 06:34

Pourquoi une majorité de Français ne veulent plus se marier ? C’est la question qu’on se pose aujourd’hui à l’heure où vient de se tenir le grand salon du mariage à Paris, Porte de Versailles.



Avec la Covid, beaucoup de mariages ont été reportés et 2023 doit être une année record avec 300.000 unions annoncées. Toutefois, l’Insee attire l’attention sur le fait qu’au fil des années, le nombre de mariages va en baissant pendant que le nombre de Pacs augmente.



Ce paradoxe, Jean Viard, le sociologue, l’explique à France TV : "il y a une augmentation des pactes civils de solidarité mais le mouvement de fond c'est quand même, effectivement, qu'on sépare la vie privée sous la couette, les bébés et les institutions, c'est ça qui se passe. Il y a en gros 60% des enfants qui naissent aujourd'hui hors mariage. Il y a, par exemple, en Île-de-France, à Paris, un mariage sur deux qui se défait avant cinq ans. Donc, on est sur un nouveau modèle de vie où, en gros, le mariage n'est pas la première étape", explique-t-il.



Selon lui, on va vers une société d'individus qui vivent seuls avec une explosion du célibat.



Et on se marie plus tard aussi aujourd'hui, explique ce dernier. On a des vies discontinues, dans la vie privée, dans les convictions, dans les modes de vie, et au fond, dans la vie privée aussi, on a des vies de jeunes, où on a beaucoup d'aventures. Après, on a une vie "premier bébé", qui se développe vers 26, 27 ans. 29 ans. On achète une maison en général à 32 ans pour continuer dans l'échelle de la caricature. Et puis vers 37, 40 ans, ceux qui sont restés en couple vont peut-être se marier et faire le deuxième enfant.