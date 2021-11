A la Une .. ​Elon Musk prêt à lutter contre la faim, à une condition

L’un des hommes les plus riches du monde a déclaré être prêt à donner 6 milliards de dollars pour lutter contre la faim dans le monde. Elon Musk impose tout de même une condition. Par Sophie Fontaine - Publié le Mardi 2 Novembre 2021 à 17:26



Fact check:



🔹 2% of @elonmusk 's wealth is $6B

🔹 In 2020 the UN World Food Program (WFP) raised $8.4B. How come it didn't "solve world hunger"?



_ pic.twitter.com/x6w0MJ3Buc

— Dr. Eli David (@DrEliDavid) October 30, 2021

"Je vendrai immédiatement des actions de Tesla"



Elon Musk se dit prêt à financer les actions contre la faim à une condition. Le fondateur et PDG de Tesla et SpaceX exige que l’ONU fasse preuve de transparence quant à l’utilisation des dons pour résoudre la famine avant de contribuer à son tour au programme.

En réponse à un tweet précisant que 6 milliards de dollars ne représenterait que 2% de la fortune d'Elon Musk, ce dernier a rétorqué :



"Si le PAM peut précisément décrire sous ce fil Twitter comment 6 milliards de dollars peuvent résoudre la faim dans le monde, je vendrai immédiatement des actions de Tesla et ferai ce don" .

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.

— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021



Le directeur du Programme alimentaire des Nations Unies a répondu à son tour : "6 milliards de dollars ne résoudront pas la faim dans le monde, mais cela empêchera l’instabilité géopolitique, les migrations massives et sauvera 42 millions de personnes au bord de la famine".

.@elonmusk ! Headline not accurate. $6B will not solve world hunger, but it WILL prevent geopolitical instability, mass migration and save 42 million people on the brink of starvation. An unprecedented crisis and a perfect storm due to Covid/conflict/climate crises.

— David Beasley (@WFPChief) October 31, 2021

Le PDG de Tesla n'a pas laissé ce Tweet sans réponse, renouvelant sa demande de transparence sur les comptes de l'organisation : "Afin que les gens puissent voir où va l’argent".

Please publish your current & proposed spending in detail so people can see exactly where money goes.



Sunlight is a wonderful thing.

— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

L’échange de tweet s’est achevé par une demande de la part de David Beasley de rencontre entre les deux hommes, sur terre ou dans l’espace :



“Au lieu de tweets, permettez-moi de vous montrer. Nous pouvons nous rencontrer n'importe où - Terre ou espace - mais je suggère sur le terrain où vous pouvez voir les gens, les processus et oui, la technologie du WFP, au travail. J'apporterai le plan et ouvrirai les livres”. .@elonmusk Instead of tweets, allow me to show you. We can meet anywhere—Earth or space—but I suggest in the field where you can see @WFP ’s people, processes and yes, technology, at work. I will bring the plan, and open books.

— David Beasley (@WFPChief) November 1, 2021

“6 milliards de dollars pourraient aider 42 millions de personnes qui vont littéralement mourir “, a assuré David Beasley, directeur du Programme alimentaire des Nations Unies (PAM), lors d'une interview sur CNN.Elon Musk se dit prêt à financer les actions contre la faim à une condition. Le fondateur et PDG de Tesla et SpaceX exige que l’ONU fasse preuve de transparence quant à l’utilisation des dons pour résoudre la famine avant de contribuer à son tour au programme.En réponse à un tweet précisant que 6 milliards de dollars ne représenterait que 2% de la fortune d'Elon Musk, ce dernier a rétorqué :"Si le PAM peut précisément décrire sous ce fil Twitter comment 6 milliards de dollars peuvent résoudre la faim dans le monde, je vendrai immédiatement des actions de Tesla et ferai ce don" .Le directeur du Programme alimentaire des Nations Unies a répondu à son tour : "6 milliards de dollars ne résoudront pas la faim dans le monde, mais cela empêchera l’instabilité géopolitique, les migrations massives et sauvera 42 millions de personnes au bord de la famine".Le PDG de Tesla n'a pas laissé ce Tweet sans réponse, renouvelant sa demande de transparence sur les comptes de l'organisation : "Afin que les gens puissent voir où va l’argent".L’échange de tweet s’est achevé par une demande de la part de David Beasley de rencontre entre les deux hommes, sur terre ou dans l’espace :“Au lieu de tweets, permettez-moi de vous montrer. Nous pouvons nous rencontrer n'importe où - Terre ou espace - mais je suggère sur le terrain où vous pouvez voir les gens, les processus et oui, la technologie du WFP, au travail. J'apporterai le plan et ouvrirai les livres”.