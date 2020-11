A la Une . ​Elle conteste son expulsion de sa villa de Saint-Gilles: Les forces de l’ordre passent à l’action

Samedi dernier, nous vous exposions le cas d’une habitante de Saint-Paul. Cette dernière craignait d’être expulsée de son domicile. C’est ce qui est en train de se passer depuis ce matin. Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 23 Novembre 2020 à 11:56 | Lu 2898 fois





Madeleine Pedron redoudait cette expulsion depuis de nombreux mois. Les événements se sont accélérés vendredi dernier quand l’arrêté d’expulsion lui a été notifié. St-Gilles : Menacée d'expulsion imminente, elle dénonce une corruption

Les gendarmes supervisent depuis 9H ce matin la bonne tenue de la mesure d'expulsion. Un déménageur est présent. "Je continue de faire les cartons avec l’aide de deux amis. Dans quelques heures je suis à la rue", raconte celle qui s’estime toujours propriétaire des lieux.



Elle en tient pour preuve sa plainte pour faux en écriture publique d'un arrêt rendu le 3 mars 2020 par la Cour d'appel de Saint-Denis. L'authenticité de cet arrêt en faveur d'une SARL ayant acheté sa villa, mise aux enchères le 16 février 2018, est contestée par Madeleine Pedron. Troublant, trois jours plus tard, le 6 mars 2020, un autre arrêt de la même Cour d'appel signé de la même présidente de chambre civil comporte une signature différente.

Le 3 mars 2020, un premier arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis ordonne l'expulsion de Madeleine Pedron de son domicile de Saint-Gilles-les-Bains :





Le 6 mars 2020, un autre arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis pourtant signé du même président de chambre comporte une signature différente. Au passage, la société qui revendiquait l’acquisition de la villa est déboutée par la cour d’appel qui estime que la SARL n’apporte pas la preuve qu’elle est bien l’adjudicataire du bien vendu :









