A la Une .. ​Elle a deux vagins : L’un pour son épanouissement sexuel, l’autre pour le boulot

Née avec un double système reproductif, une créatrice OnlyFans australienne en profite pour faire la part des choses… Par NP - Publié le Lundi 21 Mars 2022 à 11:46





Deux utérus, deux vagins



En parallèle, l’Australienne a dû accoucher par césarienne d’un premier enfant en 2020 et est à nouveau enceinte. Evelyn a toujours su qu’elle avait une différence, sans savoir laquelle. Lors de ses premiers rapports sexuels, elle percevait chaque rapport différemment, relate Madmoizelle . De même, les tampons qu’elle utilisait en période de menstruation ne semblaient pas fonctionner.Lors d’un examen gynécologique pour une Interruption Volontaire de Grossesse, la jeune Australienne, alors âgée de 20 ans, découvre qu’elle possède en réalité deux utérus et deux vagins de naissance. Loin d’être une évidence, la présence d’utérus didelphes est diagnostiquée par une échographie ou une histérographie.Aucun embryon n’apparaissait dans son premier utérus, et pour cause, elle avait un second système reproductif...“ J’ai été heureuse de savoir ce qui n’allait pas chez moi “, a-t-elle confié à Insider Elle décide de faire bon usage de cette particularité physique qui ne concernerait que 1 à 2% des femmes.Cette malformation lui permet d’autres pratiques sexuelles. “ Je peux baiser dans l’un ou les deux en même temps. Je peux tomber enceinte dans l’un ou l’autre ou les deux en même temps”, a avancé la jeune femme.Escorte pendant plusieurs années , elle choisit alors de n’utiliser que son vagin de gauche pour les clients et de préserver celui de droit pour sa vie privée.Cette pratique lui a permis de rendre son travail "beaucoup plus facile émotionnellement et physiquement", a-t-elle expliqué, même si elle précise que cela n’était “jamais agréable. (...) Le travail du sexe est un travail".Devenue créatrice OnlyFans, Evelyn attribue son succès sur la plateforme à sa particularité et explore aujourd’hui son vagin gauche pour son plaisir personnel. "Les rapports sexuels dans chaque vagin sont très, très différents", a-t-elle détaillé à Madmoizelle.En parallèle, l’Australienne a dû accoucher par césarienne d’un premier enfant en 2020 et est à nouveau enceinte.