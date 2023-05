A la Une . ​Elisabeth Borne annonce des aides pour la diversification agricole

La Première ministre fait le point sur les déclarations faites aux acteurs de l’agriculture cet après-midi. Elle souhaite soutenir le dispositif mis en place pour travailler vers la souveraineté alimentaire à La Réunion. Par NP - Publié le Vendredi 12 Mai 2023 à 18:32

Diversification : Toutes les demandes d’aides acceptées



“On est sur le département d’Outre-Mer où on a la plus forte diversification de l’agriculture. C’est le secteur de la canne qu’on soutient très fortement. Ce sont les autres filières de fruits et légumes qui se développent. C’est ce qu’on souhaite promouvoir la souveraineté alimentaire qui est importante dans les Outre-Mer.”



“J’ai pu rassurer les acteurs des différentes filières sur le fait qu’on va continuer à soutenir la diversification avec des aides. Il y a un dispositif particulier pour la diversification et toutes les demandes seront acceptées.”



“J’ai aussi pu rassurer les acteurs des filières fruits et légumes qui font face à des surcoûts liés à la crise énergétique. J’ai pu leur annoncer qu’on allait débloquer une enveloppe de 10 millions d’euros dans les Outre-Mer.” Souveraineté alimentaire et diversification agricole



Le retrait des pesticides polluants



“On souhaite anticiper davantage pour que les interdictions ne tombent pas du jour au lendemain sur des agriculteurs qui peuvent être pris de court. C’est le sens du plan éco-phyto 2030 qu’on est en train de préparer où on veut partager avec les agriculteurs les échéances de renouvellement ou non de certaines molécules et s’assurer qu’on prépare les alternatives chimiques ou non.”



“Il y a aussi toute la complexité de l’application des aides à l’Outre-mer. Nous allons mettre en place une task force pour mieux s’organiser d’ici l’été pour répondre de façon plus efficace aux besoins des agriculteurs des Outre-Mer”



La Réunion



“C’est un territoire qui a beaucoup d’atouts et qu’il faut qu’on arrive à valoriser au niveau du tourisme et de l’agriculture. J’ai échangé avec des lauréats de la French Tech, ce qui montre que c’est un territoire très dynamique.“



