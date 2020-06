A la Une .. ​Éleveur retrouvé mort à Saint-André : L’un des accusés veut sortir de prison

Un des voleurs accusés d'avoir tué un éleveur de Saint-André en novembre dernier a demandé à être placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès pour assassinat et vol avec violence. Par Soe Hitchon - Publié le Mardi 30 Juin 2020 à 17:55 | Lu 1916 fois

C’était une bien triste découverte le dimanche 24 novembre 2019. José Moucaye, 69 ans, un éleveur de cabris de Saint-André, est retrouvé décédé chez lui. Il a été battu à mort par des voleurs qui s’étaient introduits dans son domicile. En effet, les causes de sa mort sont de nombreuses fractures et hémorragies. Et il manque un fusil et le butin. Le 4 décembre, cinq Saint-Andréens sont mis en examen pour assassinat et vol avec violences en réunion. Deux sont placés en détention provisoire.



L’un d’eux, Ben Ali Sarman, 24 ans, demandait à être placé sous contrôle judiciaire ce mardi devant la Chambre d’instruction, afin de pouvoir sortir de prison en attendant son procès aux Assises.



Les cinq accusés nient les faits. Pour Ben Ali Sarman, si ses empreintes ou son ADN sont trouvés sur place, c’est parce qu’il a volé chez l’éleveur, sans le tuer. Son casier judiciaire, néanmoins, ne rassure pas : neuf condamnations déjà, dont trois pour violences. Et selon l’expertise psychologique, il tolère mal la frustration et l’autorité.



L’avocat général a donc demandé qu’il demeure en détention provisoire. Les raisons : l’instruction qui "avance", un risque de concertation entre les individus mis en examen et l’occasion de faire disparaître ce qui a été dérobé du domicile de la victime. Les magistrats ont décidé de le maintenir en détention.



