​Élection de la CCIR : "Ensemble pour nos entreprises" dévoile sa liste

Le programme



En marge de la déclinaison des différents points de son programme, le candidat déclare vouloir mettre en place deux jambes, soit deux axes majeurs, à savoir “rendre la vie plus facile aux entrepreneurs et être le Parlement des entreprises réunionnaises”.



Voici les 10 point autour desquels s'articule le programme de la liste "Ensemble pour nos entreprises" ⦁ Mieux accompagner les entreprises et simplifier les démarches administratives, notamment pour l’accès aux financements publics ⦁ Faciliter la digitalisation des entreprises réunionnaises ⦁ Soutenir l’économie locale via la commande publique ⦁ Accompagner la transmission d’entreprises ⦁ Favoriser l’ancrage territorial et la relocalisation industrielle ⦁ Déployer des infrastructures et des équipements de pointe au service des entreprises et pour le développement du territoire ⦁ Soutenir les commerces de proximité en favorisant notamment les circuits courts et des plateformes locales de e-commerce ⦁ Mieux articuler les politiques publiques de formation en cohérence avec les besoins des entreprises et soutenir l’apprentissage ⦁ Faire de la transition écologique un outil de développement économique durable ⦁ Accompagner l’internationalisation de nos entreprises en développant notamment l’accès à de nouveaux marchés

Pour mettre en œuvre ses promesses de campagne, Pascal Plante assure : “Dès le mois de mai, nous travaillerons sur la feuille de route de la mandature”.



La liste

Le MEDEF et la CPME s’unissent derrière cette candidature.



Pour le MEDEF, ce ralliement avec la CPME est motivé par un devoir de travailler ensemble. “Nous devons aujourd’hui [faire en sorte] que ce territoire continue à se développer. (...) Il faut dépasser nos égos”, indique Didier Fauchard, président du Medef. Du côté de la CPME, Gérard Lebon assure, sous le chapiteau jouxté à la grande roue qui surplombe le chef-lieu : "Nous sommes persuadés qu'un cycle se termine”.



Rejoints par la présidente des Experts Comptables de La Réunion Katy Hoarau, Anthony Lebon de la FRBTP, le représentant des forains, la présidente de l'UMIH nuit, l’association des commerçants et les autres membres, tous évoquent une volonté de travailler ensemble et “mettre fin à la logique de clans”. Ce ne sont plus les petits contre les gros, insiste le représentant des forains.



”Nous n'avons eu aucune difficulté à nous réunir [...] pour faire gagner cette liste, nous avons 40 entrepreneurs engagés", avance la tête de liste. Pour remporter le scrutin, Pascal Plante mise aussi sur ses 18 ans d’expérience à la chambre de Commerce et de l'Industrie.



"La CPME était dans l'ancienne majorité et j'en suis fier. La CPME n'a pas changé de cap, nous souhaitons rassembler. Il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas pu être faites avant, ça a pu se faire aujourd'hui. La logique d'en face, c'est bien la logique du clan. Plus de logique de clan, nous devons être tous ensemble, rien de différent dans la stratégie si ce n'est que de dire nous travaillons tous ensemble, c'est ce que nous avons toujours souhaité", conclut le candidat.