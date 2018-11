​Ecoles : Le point à Saint-André

Les écoles, crèches et jardins d’enfants ainsi que les collèges et Lycées resteront fermés à Saint-André le lundi 26 novembre 2018.



Toutefois, les établissements resteront ouverts aux personnels des différents établissements (agents communaux, enseignants...) afin de préparer l’accueil des enfants et d’assurer une reprise dans des conditions de sécurité optimales.