​Écoles : Des perturbations à prévoir

Étang-Salé : garderie et périscolaire fermés



La municipalité a annoncé le jour même de la rentrée la fermeture exceptionnelle des garderies scolaires municipales. Pour cause : le manque de moyens humains dans un contexte de situation sanitaire dégradée. La ville sollicite l’aide des parents pour pallier ces inconvénients. Un nouveau point sera fait lundi prochain, a annoncé la mairie.



Saint-André : la restauration scolaire perturbée



À compter de ce lundi, le menu de la cantine sera communiqué quotidiennement, suite aux perturbations engendrées par la crise sanitaire sur la chaîne de production et l’approvisionnement de certains fournisseurs, annonce la municipalité.



Saint-Benoît : cas Covid-19 au sein du personnel de l’école Edmond Albius



Le maire de Saint-Benoît informe les parents, qu’en raison de plusieurs cas Covid-19 au sein du personnel, la surveillance des enfants pendant la pause méridienne ainsi que la cantine ne pourront pas être assurées à l’école Edmond Albius (Cambourg), à compter de ce jour et jusqu’au vendredi 28 janvier 2022 inclus. Les parents ont été informés.



Saint-Joseph alerte sur le risque de manque de personnel



La Ville de Saint Joseph informe la population des difficultés de fonctionnement des écoles à craindre au cours des prochaines semaines. “Nous pourrions être confrontés à un manque important de personnel, notamment lors de la pause méridienne, de la restauration ou encore pendant le temps du périscolaire. Or, les solutions de remplacement à cette échelle pourront difficilement être assurées”, alerte la mairie.



La municipalité veillera malgré tout à ce que tout soit mis en œuvre pour permettre l'accueil "le plus normal et sécurisé "des 4.730 enfants au sein des 25 écoles maternelles et élémentaires. La situation sera évaluée au jour le jour.



Sainte-Marie : ramassage scolaire modifié



Selon leur lieu d’habitation, les élèves auront une centaine de mètres environ à effectuer à pied pour rejoindre leur transport scolaire.

En concertation avec la CINOR, gestionnaire des transports scolaires, les deux collectivités informent les usagers de la fermeture partielle du chemin Tranquilin ainsi que de la déviation empruntée par les bus pour le transport scolaire. Les cars scolaires s’arrêtent à l’intersection de la Route de Beaumont ou à l’intersection du Chemin Madoré (à hauteur du pont) afin de venir desservir au plus près les usagers en transport scolaire.



Saint-Louis : reprise des activités périscolaires lundi prochain



La Caisse Des Écoles de la commune informe que les activités périscolaires reprendront le 31 janvier pour l’accueil du soir de 15h30 à 17h30 dans les écoles suivantes :

-Saint-Exupéry

-Hegesippe Hoarau

-Anatole France

-Ambroise Vollard

-Paul Salomon maternelle et élémentaire

-Plateau Goyaves maternelle et élémentaire.



Les Mercredis Jeunesse reprendront le 2 février dans les écoles suivantes :

-Hegesippe Hoarau

-Noé Fougeroux

-René Périanayagom



Saint-Denis : accueil du public au CCAS sur rendez-vous



Dans le cadre de la pandémie de la Covid-19, d’importantes mesures sont prises pour assurer la continuité de service du CCAS. À compter d’aujourd’hui, sauf contrainte majeure, afin de maîtriser les flux des présences physiques, l’accueil du public au CCAS se fait sur prise de rendez-vous.