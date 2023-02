A la Une . ​Échouages de pétrels : Une année à haut risque

Le mois d’avril sera particulièrement défavorable aux pétrels de Barau, déjà en danger d’extinction, en raison de la “lune noire”. La Société d'Études Ornithologiques de La Réunion (SEOR) s’attend à un nombre important d’échouages. Par NP - Publié le Lundi 27 Février 2023 à 16:45

En avril 2023, la nouvelle lune ou "lune noire" va coïncider avec le pic d'envol des jeunes pétrels de Barau, qui tenteront de rejoindre la mer de nuit, depuis le massif du piton des neiges.



En l'absence de lune comme point de repère, les oiseaux sont beaucoup plus sujets à la désorientation et à l'éblouissement liés aux éclairages artificiels. La SEOR s'attend à prendre en charge 1.200 pétrels de Barau en détresse sur le mois d'avril. Ce pourrait même être pire si aucune mesure drastique de réduction des éclairages n'est prise.



"Plus que jamais, il faut réduire notre pollution lumineuse : éclairages publics, équipements sportifs, projecteurs privés, etc.", alerte la SEOR.



Rappelons que le Pétrel de Barau, espèce endémique de La Réunion, est classé selon l'UICN "En danger d'extinction". "Il est de notre responsabilité, Réunionnais, de protéger ce représentant emblématique de notre patrimoine naturel", conclut la Société d'Etudes Ornitologiques de La Réunion.