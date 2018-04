A la Une . ​EDF reste mobilisée pour les 21000 foyers privés d’électricité [POINT DE 21H30]

Malgré des conditions d’accès fortement dégradées, les équipes d’EDF déployées sur le terrain mettent tout en œuvre pour rétablir l’électricité.



Bilan de la journée du mardi 24 avril:



10H : 114 000 foyers

15H30 : 42 000 foyers

18H30 : 29 000 foyers

21H30 : 21 000 foyers soit plus de 80 % des clients réalimentés



Depuis le début de la tempête, les équipes de dépannage d’EDF ont reçu plus de 8000 appels.



EDF renforce sa mobilisation demain avec près de 300 personnes sur le terrain pour réaliser les interventions. En complément, 3 hélicoptères poursuivront le diagnostic aérien.



Pour faciliter la détection et la réparation de ces pannes, EDF invite les foyers privés d’électricité à se signaler auprès du service dépannage, s’ils ne l’ont pas encore fait, au 0 800 333 974



EDF rappelle l’importance de respecter quelques consignes de sécurité très simples:



· Ne jamais toucher un câble tombé à terre

· Ne jamais toucher une branche en contact avec une ligne électrique

· Ne jamais toucher un arbre en contact avec une ligne électrique

· Eviter les manutentions d’échelle ou d’outils à proximité de lignes électriques





En cas de situation d’urgence présentant un risque à la personne (câble à terre, poteau arraché, câble sectionné, câble empêchant la circulation …), contactez le service dépannage : 0800 333 974, pour permettre aux équipes EDF de sécuriser le périmètre au plus vite.





Retrouvez les informations en temps réel sur nos réseaux sociaux avec la page Facebook d'EDF à la Réunion @EDF.Reunion et notre compte Twitter @EDF_Reunion





