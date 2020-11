​EAIO | « Nos Voix », un spectacle unique en son genre ! Encore quelques places disponibles ...

Dernière ligne droite pour l'équipe de l' École Artistique Intercommunale de l'Ouest (EAIO) et ses partenaires, rassemblés pour une répétition générale du spectacle "Nos Voix" ce jeudi après-midi ... Métissage artistique assuré ! Chant, ensemble instrumental, danse, arts plastiques, cinéma ... Venez applaudir les élèves, leurs enseignants et les artistes invités spécialement pour cette occasion (Tania Boristhène, Marie-Alice Sinaman et Daoud). Préparé depuis plusieurs mois, sous la houlette de Vincent Bellec artiste compositeur à l'origine de ce projet collectif, ce spectacle inédit vous promet de vivre un moment flamboyant sur la scène mythique du Téat Plein Air (Saint-Gilles). Rendez-vous ce dimanche 22 novembre 2020 à 19h. Il reste encore quelques places... Réservez la vôtre dès maintenant ! ► + d'infos sur le site internet du TCO