​Du sursis pour le trafiquant de zamal qui a tiré sur le chien de son voisin

À soixante ans, cultiver la terre au calme à Saint-Paul paraît idyllique. C’est le quotidien de Jean Marc D. Mais les légumes ne sont pas les seuls à pousser dans sa cour. Afin de se faire une petite monnaie, il cultive aussi le cannabis et se fait plus que quelques euros en "vendant une petite poignée de temps en temps". Par Soe Hitchon - Publié le Mardi 16 Juin 2020 à 16:58 | Lu 212 fois

"C’est un système de défense qui tient la route selon vous ?", demande le président d’audience du tribunal correctionnel de Saint-Denis qui le juge ce mardi. Avec les 50 pieds retrouvés – certains mesurant jusqu’à trois mètres de haut – Jean-Marc D. parvient à se faire entre 10 et 15.000 euros. Sans compter les 20.000 euros de zamal qui restaient encore en attendant d’être vendu.



Mais il n’en vendra plus. Pour cause, le chien de son beau-frère, également son voisin, qu’il a retrouvé dans son carré de citrouilles et sur lequel il a tiré. Le 2 mars dernier, il aperçoit trois chiens – deux du voisin, le troisième à lui – et tire "dans le tas". L’un des chiens est touché et disparaît. Le voisin maintient qu’il a été tué. En effet, un fusil de type carabine, ça ne pardonne pas.



C’est donc ce voisin qui alerte les forces de l’ordre, affirmant que c’est le troisième chien qu’il tue. Pour la procureure, il y a trafic de zamal, détention d’armes sans autorisation et un chien tué, mais "il ne voit pas où est le problème". "Et si un jeune entre chez vous et décide de voler quelques plantes, vous lui tirez dessus ?" poursuit-elle.



Jean Marc D., au casier judiciaire vierge est finalement condamné à 12 mois de prison avec sursis et une contravention de 300 euros.



