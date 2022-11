A la Une . ​Drôme : Un parent d’élève giflé par une enseignante, la collégienne renvoyée

Une altercation est survenue début novembre entre un parent d’élève et une enseignante dans un collège. L’adolescente a été exclue de l’établissement par la suite mais une pétition réclame sa réintégration. Par La rédaction - Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 à 07:00

Une dispute a éclaté jeudi dernier devant un collège privé à Bourg-de-Péage dans la Drôme. Le conflit entre un parent d’élève et une enseignante aurait démarré à cause d’une place de parking.



Le père de famille explique qu’il était venu récupérer sa fille qui est en 5e. L’enseignante se serait garée en double file et lui aurait demandé en l’insultant de quitter la place. La professeure aurait giflé l’homme qui se serait emparé d’un cric sans l’utiliser comme arme, selon BFMTV. Cette dernière assure avoir été prise à partie verbalement en premier et n’avoir frappé l’homme que pour se défendre.



Des échanges ont par la suite eu lieu entre les parents et les responsables de la cité scolaire privée. L'établissement a finalement décidé d'exclure l'élève de 5e du collège.



Une vague de soutien envers la collégienne a mené à la création d’une pétition en ligne qui a rassemblé plus de 200 signatures. L’objectif de cette mobilisation est d’obtenir la réintégration de l’élève et que l’enseignante soit sanctionnée.