​Drame à Bois blanc : le meurtrier présumé était "tourmenté"

Il est environ 6 heures lorsque survient l’impensable dans le tranquille village de Bois blanc, le quartier le plus excentré de Sainte-Rose du côté du Grand brûlé.



Une femme est tuée à coups de couteau. Son compagnon retourne l’arme contre lui. Il est blessé au thorax. Ce sont des voisins qui donnent l’alerte. Le blessé est médicalisé sur place alors qu’il n’y plus rien à faire pour sauver la quadragénaire.



Le meurtrier présumé est agent communal depuis au moins 25 ans. Gérard est décrit par des connaissances comme quelqu'un de "simple, gentil, qui aimait se rendre utile dans le domaine de l’animation".



Il était en poste dans le service de la Maison des Associations, de la culture et des sports. Il était cependant en congés longue maladie et "tourmenté" ces derniers mois. Ses connaissances ont toujours du mal à croire qu'il a pu intenter à sa vie et encore plus à donner la mort à une femme.



Ils imaginent aussi la "grande peine dans laquelle se trouve sa mère, une dame d’une grande sagesse et appréciée à Sainte-Rose, une commune de 6000 habitants où toutes les familles se connaissent."