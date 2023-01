​Donavan Grondin : déjà une médaille pour commencer l’année

Les Championnats de France Élite lancent la saison 2023 de cyclisme sur piste. Les champions français se disputent les différentes épreuves dans le vélodrome couvert de Roubaix depuis ce mercredi 4 janvier. Le plateau y est relevé. Les championnats met en opposition des champions du Monde et d’Europe et de nombreux médaillés internationaux.



Ce jeudi, le Réunionnais Donavan Grondin a garni un peu plus son armoire à médailles. Le Saint-Leusien s’est hissé à la troisième place de la course aux points Elite hommes de 30 km, ce qui lui vaut de décrocher une médaille de bronze.



Le coureur de l'équipe professionnelle Arkéa-Samsic débute 2023 sous les meilleurs auspices, lui qui dispose d’un palmarès flatteur à seulement 22 ans. Parmi ses faits de gloire, notons ses titres de champion du monde du scratch en 2021, de champion du monde de l'américaine et de champion d'Europe d'omnium en 2022.



Les championnats de France Elite sur piste 2023 se déroulent jusqu’à ce dimanche 8 janvier au "Stab" de Roubaix.