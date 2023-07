La grande Une ​Domenjod : Il agresse son codétenu avant de s’en prendre aux surveillants

Plusieurs personnes ont été agressées par le même détenu ce mercredi soir au quartier disciplinaire de la prison de Domenjod. L’individu décrit comme violent s'est attaqué à son codétenu et à deux personnels de la prison. Par La Rédaction - Publié le Jeudi 27 Juillet 2023 à 08:30

La nuit a été agitée au centre pénitentiaire de Domenjod. Un détenu s’en est pris à son compagnon de cellule avant d’agresser deux personnels ce mercredi soir.



Agé de 23 ans et décrit comme ayant un profil psychiatrique violent, l’individu est incarcéré depuis juin 2021 pour meurtre.



Hier soir, il a dans un premier temps agressé son codétenu “sans raison apparente” selon les premiers éléments. Blessé, ce dernier a dû être admis aux urgences.



L’homme, conduit au quartier disciplinaire, semble au départ coopérant lors de la fouille, mais se jette finalement sur le gradé, lui assénant un violent coup de poing à la tempe. La victime se voit accorder un arrêt de travail de 5 jours.



Lors de la maîtrise, l’individu a agressé un second surveillant pénitentiaire, blessé à l’arcade sourcilière.



Déchaîné, le détenu finit par mettre le feu à sa cellule. Une intervention aura été nécessaire pour le mettre en sécurité.