A la Une .. ​Dispute au sujet d’un chien volé, un homme se prend une balle dans le visage

Le détenu accusé de tentative d'assassinat sur son salon lors d'une dispute à Saint-André en 2017 attend toujours son procès devant les Assises. En effet, il avait été reporté à cause de la grève des avocats. Il demandait ce mardi à être placé sous contrôle judiciaire. Par Soe Hitchon - Publié le Mardi 30 Juin 2020 à 17:05 | Lu 1914 fois

Un chien volé, une rançon, un coup de feu, un homme gravement blessé au visage. Nous sommes un soir d’octobre 2017 à Saint-André. Un homme, un SDF déjà connu de la justice a volé un chien qu’il vend à son camarade pour le montant de 50 euros. Ce dernier prend le chien et affirme qu’il lui donnera bientôt l’argent. Mais lorsqu’il découvre que le chien a été volé et est recherché par les propriétaires, il décide de rendre le chien, tout en demandant une rançon. La police, alertée, l’interpelle et confisque le chien.



Mais le premier protagoniste demande toujours ses 50 euros. N’ayant plus le chien, son dalon refuse. Furieux, le voleur s’en va chercher un fusil et se cache dans un champ de canne. La victime reçoit une balle dans le visage. Hospitalisé, le blessé s’en sortira. Le lendemain, l’auteur du coup de feu se rend.



"C’était juste pour faire peur, c’était un accident", affirme-t-il ce mardi en Chambre d’instruction. En prison depuis octobre 2017, il demande à être placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès pour tentative d’assassinat devant la cour d’Assises prévu en octobre prochain. "Je promets de respecter les conditions, je suis fatigué, assure-t-il, je suis des cours en prison, je veux avancer". Mais la justice le maintient finalement en détention.



Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois. Chaque... En savoir plus sur cet auteur