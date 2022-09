A la Une . ​Disparition inquiétante de Marie Rose à la Bretagne

La police alerte sur la disparition inquiétante de Marie Rose. Agée de 71 ans et sous traitement médical, n’a plus donné signe de vie depuis hier. Si vous l'apercevez contactez le commissariat Malartic. Par NP - Publié le Jeudi 1 Septembre 2022 à 06:00

Marie Rose a les cheveux courts, blonds, les yeux marrons foncés et de type créole claire. Elle est sous traitement médical. Si vous avez des informations, contactez le commissariat Malartic à Saint-Denis au 02 62 90 74 74 ou le 02 62 90 74 18 .