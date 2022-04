A la Une . ​Disparition de Jean-Claude Fruteau : les élus lui rendent hommage

L’ancien maire de Saint-Benoît est décédé ce jeudi, des suites d’une longue maladie. Les élus rendent hommage à cette figure de la politique réunionnaise. Par NP - Publié le Jeudi 28 Avril 2022 à 13:21

L'hommage de Patrice selly



« Tous les Bénédictins sont aujourd’hui endeuillés.

Jean-Claude FRUTEAU nous a quittés ce jour. Maire pendant 28 ans, député, député européen, vice-président du Département, il a consacré sa vie à Saint-Benoit et à son île.

A partir de 1983, après sa première victoire municipale, la capitale de l’Est a connu ses heures les plus heureuses, sous le signe du progrès et de la solidarité.

Nous sommes, je l’avais dit un jour, « les enfants de 83 ». La communauté bénédictine sait ce qu’elle doit à Jean-Claude FRUTEAU, et elle ne l’oubliera pas.

La Réunion sait aussi le combat qu’il a mené pour l’égalité sociale, pour notre agriculture et pour notre identité culturelle.

Je pleure aujourd’hui un grand maire, un grand homme politique et un grand Réunionnais.

A sa famille et à ses proches, et au nom du Conseil Municipal de St Benoit, j’adresse toute ma sympathie. »





















Hommage de Nathalie Bassire



J’apprends avec émotion le décès de l’ancien maire de Saint-Benoît,

député, député européen, premier secrétaire du parti socialiste pendant

19 ans : Monsieur Jean-Claude FRUTEAU, à l’âge de 74 ans.



Tout au long de sa carrière politique, il aura ardemment défendu ses

valeurs, ses idées et ses projets avec le souci de protéger notre

territoire et notre population.



A sa famille, à ses proches, à ses fidèles militants & camarades,

j’adresse mes sincères et républicaines condoléances !