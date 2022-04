A la Une . ​Disparition de Jean-Claude Fruteau : Les hommages se multiplient

L’ancien maire de Saint-Benoît est décédé ce jeudi, des suites d’une longue maladie. Les élus rendent hommage à cette figure de la politique réunionnaise. Par NP - Publié le Jeudi 28 Avril 2022 à 13:21

L'hommage de Patrice Selly



« Tous les Bénédictins sont aujourd’hui endeuillés.



Jean-Claude FRUTEAU nous a quittés ce jour. Maire pendant 28 ans, député, député européen, vice-président du Département, il a consacré sa vie à Saint-Benoit et à son île.



A partir de 1983, après sa première victoire municipale, la capitale de l’Est a connu ses heures les plus heureuses, sous le signe du progrès et de la solidarité.



Nous sommes, je l’avais dit un jour, « les enfants de 83 ». La communauté bénédictine sait ce qu’elle doit à Jean-Claude FRUTEAU, et elle ne l’oubliera pas.



La Réunion sait aussi le combat qu’il a mené pour l’égalité sociale, pour notre agriculture et pour notre identité culturelle.

Je pleure aujourd’hui un grand maire, un grand homme politique et un grand Réunionnais.



A sa famille et à ses proches, et au nom du Conseil Municipal de St Benoit, j’adresse toute ma sympathie. »



















Hommage de Nathalie Bassire



J’apprends avec émotion le décès de l’ancien maire de Saint-Benoît,

député, député européen, premier secrétaire du parti socialiste pendant

19 ans : Monsieur Jean-Claude FRUTEAU, à l’âge de 74 ans.



Tout au long de sa carrière politique, il aura ardemment défendu ses

valeurs, ses idées et ses projets avec le souci de protéger notre

territoire et notre population.



A sa famille, à ses proches, à ses fidèles militants & camarades,

j’adresse mes sincères et républicaines condoléances !

Hommage d'Emmanuel Séraphin



C’est avec tristesse que j’apprends la mort de Jean-Claude FRUTEAU à l’âge de 74 ans. Le Conseil Municipal de Saint-Paul et moi-même adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, ainsi qu’à ses proches.



L’ancien Maire de Saint-Benoît a toujours été une figure respectée du monde politique Réunionnais. Cette personnalité fédératrice des forces de Gauche aura été le leader du Parti Socialiste local.



Incarnation du Socialisme Réunionnais, il a été premier secrétaire fédéral du PS à La Réunion jusqu’en 2000.



Ses combats pour La Réunion ont toujours guidé cet infatigable défenseur du peuple Réunionnais. Cet engagement central pour lui a constitué le fil rouge de son action.



Jean-Claude FRUTEAU a porté la voix des Réunionnaises et des Réunionnais jusqu’à l’Assemblée nationale ainsi qu’au Parlement Européen quand il a exercé ses mandats de Député.



Attaché à sa terre, ce Bénédictin a également été un brillant orateur quand il s’agissait de défendre les intérêts des Réunionnais. Je pense notamment à sa lutte constante pour préserver l’économie liée à la filière canne dans l’île.



Il aussi été Conseiller départemental et Régional. Ses valeurs progressistes ont toujours jalonné son parcours. Jean-Claude FRUTEAU est resté toute sa vie au service de l’intérêt général.



Hommage de Karine Le Bon



C’est avec une grande émotion, que je sais partagée par nombre d’entre vous, que j’ai appris le décès de Jean-Claude Fruteau, ancien maire de Saint-Benoit, conseiller général et député.



C’était un homme profondément ancré à gauche qui a fait de la lutte pour La Réunion et pour les Bénédictins son leitmotiv. Sa mort est une grande perte pour le paysage politique local.



Il a également marqué, de par son engagement, les différentes assemblées par lesquelles il est passé. Jean-Claude Fruteau aura été, entre autres, Vice-President de la Commission de l’agriculture et du développement rural du Parlement européen, mais aussi par la suite, président de la Délégation Outre-mer lors de son passage à l’Assemblée nationale.



La force de son combat pour le progrès social n’aura eu d’égale que celle de ses valeurs inébranlables.



Je présente mes condoléances attristées à ses proches, à sa famille et à toutes les Réunionnaises et les Réunionnais à qui il manquera beaucoup.



Hommage de Serge Hoareau



C'est avec une grande tristesse que j'apprends le décès de Jean-Claude Fruteau, ce jeudi 28 avril, à l'âge de 74 ans. Mes premiers mots iront bien entendu à sa famille et à ses proches auxquels je présente mes plus sincères condoléances.



Jean-Claude Fruteau était un zarboutan de la politique réunionnaise, un phare qui a servi de repère à toute une génération d'hommes et de femmes politiques. Son parcours, brillant autant qu'exemplaire, reflète l'engagement sincère d'un homme qui a toujours placé l'intérêt général au-dessus de toute autre considération.



Malgré ses multiples mandats régionaux, nationaux et européens, Jean-Claude Fruteau est foncièrement resté attaché à la commune de Saint-Benoît, dont il a été maire de 1983 à 1999 puis de 2008 à 2020. Cet enracinement local et cette dévotion à la population de sa commune et sa circonscription doivent être une source d'inspiration pour nous tous.

Hommage de Jean-Louis Lagourgue



C’est avec une très vive émotion que j’apprends la disparition, ce jour, de Jean-Claude FRUTEAU.

Je tiens ici à rendre hommage à la mémoire d’un homme politique de premier plan qui, pendant presque quarante ans, aura incontestablement marqué l’histoire de notre territoire, et particulièrement celle de la ville de Saint-Benoit.



Par sa proximité, son engagement et ses compétences, il avait tissé un lien très fort avec les bénédictins, pour qui il portait une grande affection.



Avec un sens affirmé de servir l’intérêt de sa ville et de sa population, Jean-Claude FRUTEAU a toujours témoigné d’une grande

générosité dans son action publique. Profondément humaniste et fidèle à ses convictions, il aura aussi contribué au rayonnement de notre île sur la scène européenne et dans le monde, en sa qualité de Député européen de 1999 à 2007 et de parlementaire français pendant dix ans.



Au delà de nos divergences politiques, nous avions tissé des liens amicaux au fil de nos rencontres. Je garderai naturellement un excellent souvenir de ce grand serviteur de La Réunion. Je m’incline avec respect devant sa mémoire et son oeuvre. A son épouse et à ses proches, je présente mes sincères condoléances, ainsi que l’assurance de toute ma sympathie.

Hommage de la Fédération socialiste



C’est avec une immense tristesse que nous apprenons la perte de notre camarade Jean-Claude FRUTEAU, figure emblématique du socialisme réunionnais. Nous saluons la mémoire d’un camarade qui aura consacré sa vie, son talent et son énergie à la lutte contre les inégalités et travailler avec passion à l’épanouissement et à l’émancipation des Réunionnaises et des Réunionnais, notamment dans la ville de Saint-Benoit en tant que Maire de 1983 à 1999 puis de 2008 à 2020. Homme de lettres… homme de terrain… homme de gauche… sa carrière aura été dédiée tout du long à son engagement envers La Réunion. Fanal in zour, fanal touzour… nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches.



Audrey BELIM

Pour la Fédération du Parti Socialiste de La Réunion

La porte-parole



Hommage du Parti communiste réunionnais



Le Parti communiste réunionnais a eu le regret d’apprendre le décès de Jean-Claude Fruteau. Le PCR salue un combattant de la cause réunionnaise. C’était un militant de l’union des forces de progrès, et nous avons eu de nombreuses luttes en commun même si nous étions quelques fois en concurrence.



A la tête de la Mairie de Saint-Benoît, il avait réalisé une large union à laquelle était toujours associé le Parti communiste réunionnais. Cela se traduisit par l’élection de plusieurs de nos camarades en tant qu’adjoints au maire de Saint-Benoît.



En 2015 lors des élections régionales, il était, avec Paul Vergès, co-président du Comité de parrainage qui soutenait le rassemblement autour de la candidature de Patrick Lebreton. Jean-Claude Fruteau était un défenseur du monde agricole. Cela s’est vu quand il était au Parlement européen : il s’était battu pour le maintien du quota et prix garanti du sucre produit à La Réunion.



Jean-Claude Fruteau était un combattant de l’émancipation de l’identité réunionnaise. A sa famille, à ses proches, à ses camarades de lutte, le Parti communiste réunionnais adresse ses sincères condoléances.

Hommage de Michel Vergoz

Jean Claude Fruteau nous a quitté pour le dernier grand voyage. Le décès, ce jour, de l’ancien 1er Secrétaire de la Fédération Socialiste de la Réunion, de l’ancien Maire de Saint Benoit, de l’ancien Député de la Réunion et Européen, m’attriste profondément et fait défiler en moi de nombreux souvenirs qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire, de moments forts de ma vie politique, familiale et personnelle.

Mes meilleures pensées l’accompagnent dans cette dernière traversée. A sa femme, à sa famille, j’exprime ma profonde tristesse et mon profond respect. Le Conseil Municipal de Sainte Rose s’associe à la douleur de tous ceux qui l’ont aimé et leur transmet ses plus sincères condoléances.

Hommage du Préfet de La Réunion



Jacques Billant, préfet de La Réunion, salue la mémoire de Monsieur Jean-Claude Fruteau, figure politique locale et ancien maire de Saint Benoit.



Née en 1947 à Saint-Benoit, Monsieur Jean-Claude Fruteau s’engage dès 1981 au Parti Socialiste, dont il sera premier secrétaire de la fédération de La Réunion de 1981 à 2000. Conseiller régional, conseiller général, maire de Saint-Benoit, député européen puis député à l’Assemblée Nationale, il était une figure majeure de la vie politique réunionnaise.



Par sa personnalité, par son dynamisme et par son dévouement pour la cause publique, Monsieur Jean-Claude Fruteau tenait une place éminente dans la société réunionnaise. Avec sa disparition, La Réunion perd un homme de conviction, particulièrement engagé au service des Réunionnaises et des Réunionnais.

Hommage de Jean Hugues Ratenon



Mon émotion est grande, Monsieur Jean Claude FRUTEAU est décédé.

Je me souviendrai toujours de ce soir du 18 juin 2017, où je suis venu à sa rencontre sur le parvis de sa mairie, au premier instant suivant mon élection en tant que de député de la 5ème circonscription.

Un acte de reconnaissance pour ce grand-homme qui a su me conseiller et me rassurer …..



Mon émotion est d'autant plus grande qu'il m'a attendu plus d'une heure après la proclamation des résultats tout en soufflant à un de ses proches « attendons notre nouveau député et accueillons-le sur le parvis de la mairie comme il se doit ». Une attention qui m'a marqué et qui a fait de moi son successeur.



Je me rappelle aussi que six mois avant l'élection législative de 2017, acceptant de me recevoir dans son bureau il m'a posé la question « qu'attends-tu de ces élections, quels sont tes objectifs » ?

J'ai répondu instinctivement « continuer mon travail d'éducation populaire et je pense pouvoir faire un score pour continuer à m'implanter sur le territoire ».



À ce moment-là il a baissé la tête d'un air désespéré et en relevant la tête m'a regardé et m'a dit « vas travailler tu gagneras cette élection ». Je ne sais pas pourquoi mais, arrivé dans la voiture, j'ai dit à mon collègue nous allons gagner cette élection, car Jean Claude Fruteau me l'a dit.



Je l'affirme au haut et fort, il a fortement contribué au développement de la ville de Saint-Benoît qui malheureusement et pour différentes raisons n'a pas su garder ce haut niveau.

Au moment de la dernière fête nationale qu'il avait organisé à la mairie de Saint-Benoît, alors que la sous-préfète insistait pour que je prenne la parole, j'ai refusé, car le protocole voulait que je prenne la parole juste après le maire de par mon statut de député. Je refusais de respecter le protocole, car il était inimaginable pour moi de prendre la parole juste après celui que je considérais comme un grand Monsieur de par son parcours. Il m'a regardé et n'a rien dit.



J’adresse mes sincères condoléances à sa famille, ses proches ainsi qu’à ses amis, Bonne route et Bon repos GRAND MONSIEUR.

Hommage du Conseil départemental



C’est avec une profonde tristesse que j’apprends le décès de Jean-Claude Fruteau, ancien Professeur agrégé de Lettres, Député-maire de Saint-Benoît, Conseiller général, Conseiller régional et Député européen.



Homme de conviction, Jean-Claude Fruteau était un haut dirigeant du parti socialiste dont il a été le premier secrétaire fédéral de 1981 à 2000.

Il était particulièrement attaché aux valeurs de solidarité, notamment au profit des personnes les plus fragiles et les plus vulnérables.

C’est cet état d’esprit qui a toujours guidé son action dans ses différents mandats, notamment en qualité de député de La Réunion, de Vice-président du Conseil général et de Maire de Saint-Benoît, ville dont il a grandement contribué au développement.



Je veux rendre hommage à un grand Réunionnais qui a toujours défendu l’égalité sous toutes ses formes et favorisé le développement de notre territoire notamment entant que Vice-président de la Commission de l'agriculture et du développement rural du Parlement européen.



En définitive, tout au long de sa carrière politique, Jean-Claude Fruteau s’est attelé à promouvoir les valeurs qui lui étaient chères, tout en œuvrant pour le bien commun dans un esprit d’ouverture, de dialogue, et de concorde.



A sa famille et à ses proches, j’adresse en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, mes plus sincères condoléances.

Hommage de Monique Orphé



C’est avec une profonde tristesse que j’apprends le décès de Jean Claude, un zarboutan du Parti Socialiste. Premier Secrétaire de la fédération socialiste de la Réunion, Maire de Saint Benoît, Député européen, Député de la 5éme circonscription, il a porté haut et fort les couleurs de la Réunion. Homme de combat, de convictions, il était pour moi un exemple de l’engagement politique. Il était très investi sur les grands dossiers de la Réunion notamment celui des agriculteurs en défendant la politique agricole commune (PAC). A ses côtés, en étant Députée de la 6éme circonscription, j’ai eu l’honneur de défendre la convention canne. Nous perdons un grand militant de la cause réunionnaise.

A sa femme Marinette et à toute sa famille, je présente mes sincères condoléances.

Hommage d'André Thien Ah Koon



Jean Claude FRUTEAU était un bon compagnon de route qui été toujours soucieux des autres.

Je suis très attristé et ému de sa disparition. Ami de longue date, il m'avait contacté pour célébrer le mariage de l'un de ses enfants.



Il a exercé de nombreux mandats, nous avons été élus Maire pour la première fois en 1983. C'est un homme qui s'est sacrifié pour faire avancer son pays en dehors de tout clivage, il aurait même refusé d'être Ministre pour rester auprès de sa population.

Nous avons eu l'occasion de défendre ensemble de nombreux dossiers, dont celui de la canne à sucre auprès du Premier Ministre JOSPIN.



Je salue la mémoire d'un homme de tolérance, respectueux de la démocratie et qui s'est sacrifié pour défendre la population qu'il aimait tant. La Réunion perd l'un de ses valeureux soldats.



Par respect à sa mémoire, je présente à sa famille et à ses proches mes sentiments de tristesse et de profonde reconnaissance.

Hommage de Younous Omarjee



J’apprends à l’instant avec tristesse, la disparition de Jean-Claude Fruteau, grande figure socialiste à La Réunion pour lequel j’ai toujours eu un profond respect. Député européen au même moment que Paul Vergès, je garde le souvenir de très nombreux moments partagés à Strasbourg où avec Paul Vergès, qui avait une réelle estime pour lui, nous refaisions le monde et La Réunion, toujours dans le même restaurant chinois place de la gare.



Défenseur infatigable de la filière canne sucre, Jean-Claude Fruteau a consacré tous ses mandats de Député européen, où il siégeait dans la Commission agriculture, à travailler à la protection des planteurs de canne et de l’industrie sucrière dans les accords de l’Union européenne. Et plus récemment encore comme Député de l’Assemblée nationale sous le gouvernement de François Hollande pour les aides complémentaires qui étaient si nécessaires.



Jean-Claude Fruteau a marqué la vie politique réunionnaise et œuvré toute sa vie pour le développement de La Réunion, et bien sûr pour la micro région Est et la commune de St Benoit dont il fut le maire sur plusieurs mandats. J’ai également eu le plaisir de collaborer avec lui dans ses responsabilités comme Vice-Président aux finances du Conseil Général sous la Présidence de Christophe Payet. Et la collectivité lui doit largement le rétablissement d’une santé financière après des années d’errance.



Notre île perd aujourd’hui une grande figure de son histoire politique. À sa famille, à ses proches, à ses camarades du Parti Socialiste j’adresse mes sincères condoléances et m’incline devant sa mémoire.

Hommage d'Olivier Hoarau



J’apprends avec une très grande tristesse le décès de Jean-Claude Fruteau.



Il a été le constructeur de la gauche réunionnaise, au travers de la structuration du parti socialiste à La Réunion.



Je souhaite saluer sa mémoire et retiens le caractère fraternel et réunionnais de nos échanges.



Notre famille progressiste, pleure l’un des leurs, l’un des siens.



Salut camarade.



Vive La Réunion !

Hommage de Patrick Lebreton



"Rien ne pourra effacer l’œuvre de Jean-Claude Fruteau"

C'est avec une vive émotion et une grande tristesse que j'ai appris la disparition de mon ami Jean-Claude Fruteau.

Jean Claude Fruteau a été un compagnon et un grand frère dans mon cheminement politique.

Je me souviens de notre campagne pour l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République en 1981. Une victoire qui fait date dans notre histoire commune.

C’est à partir de cette date historique qu’il est devenu le 1er Secrétaire du Parti Socialiste. Un poste qu’il a occupé pendant près de 20 ans et qui aura permis au PS de s’ancrer dans le paysage politique réunionnais.

Il aimait sa ville profondément et il a contribué à son développement en tant que Maire et Conseiller Général. Il avait également un attachement particulier à son île qu’il a dignement représenté et défendu en tant que Député et Député Européen, notamment dans son combat pour porter la voix de nos agriculteurs et défendre la filière canne dans le cadre de la PAC.

Rien ne pourra effacer son œuvre.

Ensemble, nous avons mené de nombreux combats et avons créé le Progrès parce que nous partagions les mêmes valeurs. C’est lui qui en a donné le nom.

Jean Claude Fruteau était un homme d’engagement et de fidélité à ses idées. Il n’a jamais dévié tout au long de sa vie publique et politique.

Je perds un ami, mon grand frère politique.

Hommage de David Lorion



Une grande figure politique de notre Île des quarante dernières années vient de nous quitter et nous pouvons lui rendre collectivement hommage.

Monsieur Jean Claude FRUTEAU a défendu, avec force, conviction et un engagement entier, La Réunion et les réunionnais, lors de tous les mandats qu’il a exercés, souvent avec un militantisme déterminé.

Maire de Saint Benoît, conseiller général, il a toujours souhaité promouvoir la région Est avec attachement. A l’initiative de la CIREST et de la SEMAC, il était un ardent défenseur d’un aménagement équilibré des micro-régions de La Réunion.



Je retiens son implication en qualité de député, de Président de la Délégation Outre-mer à l’Assemblée Nationale, tout autant que, lors de son mandat de député européen, la prise en compte de la nécessaire promotion économique de notre île et le développement de notre agriculture en tant

que région ultrapériphérique, particulièrement notre filière canne-sucreénergie.

Hommage de Huguette Bello



C’est avec une vive émotion que j’apprends le décès de Jean-Claude Fruteau.



La Réunion perd un de ses serviteurs les plus éminents. Jean-Claude Fruteau a porté très haut les valeurs de l’engagement politique. Issu d’un milieu modeste, il est devenu à force de travail et de talent professeur agrégé de Lettres Classiques, métier qu’il a exercé au lycée de Saint-Benoît.



Son parcours scolaire et professionnel est un exemple pour tous les jeunes Réunionnais. Jean-Claude Fruteau s’est engagé en politique dès le début des années 1970, dans la mouvance socialiste. Il a été l’une des grandes figures de la famille des progressistes à La Réunion. Après l’élection de François Mitterrand en 1981, il est devenu Premier secrétaire de la Fédération Socialiste, poste qu’il occupera jusqu’en 2000.



Il a occupé de nombreuses fonctions électives, maire de Saint-Benoît, conseiller général, conseiller régional, député européen, et député à l’Assemblée Nationale où j’ai eu le plaisir de le côtoyer. C’était un homme d’une grande sensibilité, et un homme de convictions qui se battait pour ses idées et pour faire avancer les causes qu’ils croyaient justes. C’était aussi un homme de dossiers.



Au cours de tous ces mandats, il a assumé de nombreuses responsabilités. Il a été notamment l’auteur d’un rapport parlementaire, déposé le 29 juin 2011, sur "l’avenir de la politique agricole commune après 2013" avec Jean Gaubert, Hervé Gaymard et Philippe Armand Martin.



Avec lui La Réunion perd un des plus valeureux de ses enfants, la gauche socialiste réunionnaise un de ses responsables, et La Réunion un de ses élus qui ont le plus compté.



En mon nom personnel et au nom du Conseil régional de La Réunion dont Jean-Claude Fruteau a été un des membres éminents, je présente mes condoléances attristées à sa famille, à tous ceux qui l’aimaient et à la population bénédictine, à laquelle il a consacré une grande partie de sa vie.

Hommage de Maurice Gironcel



"C’est avec une vive émotion que j’ai appris le décès de Jean Claude Fruteau, un homme de convictions et de valeurs qui a œuvré pour Saint-Benoît et La Réunion. Nous avons ensemble mené de nombreux combats électoraux mais aussi autour des projets de mobilités. Nous étions ensemble à la commission des transports et travaux publics au Conseil Départemental de La Réunion où nous avons notamment travaillé à la mise en place du réseau Car jaune. C'est un combat qui se poursuit, toujours d'actualité et qui tenait à coeur à Jean Claude Fruteau. Mes sincères condoléances à son épouse, ses deux filles, à sa famille, à tous ses proches et à la population de Saint-Benoît en particulier."

Hommage de Bachil Valy



C’est avec une tristesse profonde que j’apprends le départ de notre collègue Jean-Claude FRUTEAU, qui toute sa vie aura servi la justice sociale, la fraternité, l’unité et La République.

Il les aura servies « de toute son âme » comme l’avait dit son mentor le président François MITTERRAND qu’il avait accueilli dans sa Commune de Saint-Benoît.



Il a compté pour sa population qui l’aimait, il a compté pour son parti, celui de la rose, il a compté pour les bénédictins et pour les Réunionnais, pour tous ceux qui, comme moi, ont fait le choix de servir la population. Il a été une inspiration au-delà des clivages et je retiens de lui l’expérience et la sagesse des Grands.



A sa famille, à ses proches, à celles et ceux qui ont œuvré à ses côtés, à tous ceux qui l’aimaient j’adresse mes condoléances sincères et mes prières.



Hommage de Philippe Naillet



C'est avec tristesse que j'ai appris le décès de notre camarade Jean-Claude Fruteau, un homme d'envergure qui aura marqué la vie politique de La Réunion pendant plus de 40 ans.



Lorsque j'ai adhéré, il était le 1er Secrétaire de la fédération du Parti socialiste, je me souviens encore de l'orateur exceptionnel qui enflammait nos congrès. À côté de ses responsabilités de 1er fédéral jusqu'au début des années 2000, il a exercé de nombreuses fonctions électives : Maire, Député à l'Assemblée nationale puis au Parlement européen, Conseiller régional et Conseiller général. Il a assumé tous ses mandats avec un fil conducteur : l'intérêt des Réunionnais. Il aura mené sans relâche le combat pour la filière canne comme pour l'égalité sociale.



Il s'est toujours battu pour l'émancipation du Réunionnais : pour lui, l'éducation étant la clé de tout, il avait le refus des injustices chevillé au corps.



Pour la fédération socialiste, comme pour ses militants, il restera un exemple pour son engagement et sa détermination.



J’adresse mes sincères condoléances à son épouse et ses enfants, à ses proches et aux camarades socialistes de Saint-Benoît.



Hommage de Richard Nirlo, maire de Sainte-Marie



C'est avec une grande tristesse que j'apprends la disparition de Jean-Claude Fruteau. Il a été maire de Saint-Benoit durant plus de 20 ans, député, conseiller général et député européen.



Durant toutes ces années, en qualité de premier magistrat, il s'est dévoué sans relâche pour sa ville et œuvré avec détermination pour le bien de ses administrés.



C'est un acteur majeur de l'histoire politique de La Réunion, notamment dans l'est, que nous perdons aujourd'hui.

A sa famille, ses proches, à tous ses amis, j'adresse, au nom du Conseil Municipal, mes plus sincères condoléances.



Hommage d'Yvette Duchemann, présidente de S.E.P.T.



C’est avec tristesse que nous apprenons le décès de JC FRUTEAU.



Homme exemplaire, modèle réunionnais, nous retenons qu’il a toujours, et dans toutes les fonctions politiques qu’il a assumées avec succès et persévérance, il a pleinement travaillé pour l'intérêt général de tous les Réunionnais, pour un meilleur développement de notre île.



Son engagement dans son combat politique l’honore. Nous adressons nos condoléances à ses proches, à ses collègues, aux habitants de Saint-Benoît. LA RÉUNION se doit de continuer à honorer sa mémoire.