A la Une . ​Disparition de Gary : Son téléphone aurait été localisé à l'Anse des Cascades

Les proches de Gary Mercereau sont sans nouvelles de lui depuis hier. Sa compagne est très inquiète, d’autant plus que l’homme aurait quitté son domicile déprimé. Par NP - Publié le Mercredi 12 Octobre 2022 à 09:55

Ce mardi matin Gary est sorti prendre des cigarettes et faire quelques courses, indique sa compagne, Gwendoline. Le couple s’est échangé des messages puis plus rien à partir de 13 heures. Gwendoline insiste et Gary décroche plus d’une heure plus tard.



Il m'a envoyé des messages vers 13 heures, j’ai insisté. Il m’a répondu à 14h37, on a parlé pendant 5 minutes. Il m'a dit qu’il était à l'Anse des cascades, qu’il m’aimait et qu’il était désolé, qu'il m’a menti, qu'il n’est pas allé faire les courses, qu'il est à l'Anse des Cascades. L'homme raccroche et les messages envoyés par la suite par sa compagne sont vus à 15 heures, relate-t-elle. Depuis, plus aucun signe de vie.



La compagne de Gary évoque des problèmes personnels, “une accumulation de malchances” qui serait à l’origine de la peine de celui-ci. Cette dernière souhaite par ailleurs que cette partie de son intimité soit respectée.



À sa recherche, les proches de Gary se sont rendus dans le secteur d’Anse des Cascades, où son téléphone aurait été localisé, en vain.



Gary a été aperçu pour la dernière fois par ses proches portant la chemise à motifs de la photo en légende, un pantalon bleu marine et des chaussures pointues. De forte corpulence, l’homme de 33 ans mesure environ 1m77.



Si vous l’apercevez merci de contacter la police ou la gendarmerie.