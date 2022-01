A la Une . ​Dimitri Payet, "The King"

Nos Olympiens à l'échauffement sur la pelouse de l'@orangevelodrome avant #OMMHSC en 8e de finale de @coupedefrance 💪🔵⚪️ pic.twitter.com/G89Shq89Qd

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 29, 2022

L'Olympique de Marseille a reçu Montpellier ce samedi au Stade Vélodrome lors des 8es de finale de la Coupe de France. Pour l’occasion, les supporters Marseillais ont fait un beau clin d'œil à Dimitri Payet dans les tribunes. Un tifo à l’effigie du joueur réunionnais, sur un fond de drapeau peï a été érigé en son honneur. On pouvait y lire l'inscription “The King”Le capitaine et milieu offensif de l'OM, a lui aussi fait honneur aux Phocéens en marquant le but de la victoire face aux Montpelliérains.Dominant le match, l’Olympique de Marseille s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France avec une victoire aux tirs au but.