A la Une .. ​Deux jeunes tués par balle à Carcassonne

Deux jeunes hommes âgés de 18 et 21 ans ont été mortellement blessés par balle dans le quartier de Grazailles à Carcassonne ce dimanche soir. Les circonstances de ce double meurtre restent à déterminer. Par Sophie Fontaine - Publié le Mardi 2 Novembre 2021 à 12:19

Des coups de feu ont retenti aux alentours de 23h30 ce dimanche, dans le quartier de Grazailles (Carcassonne). Deux jeunes hommes de 18 ans et 21 ans, Anas et Bilel, ont été tués par balles. L’un est décédé sur place, l’autre, transporté à l'hôpital, n’a pas survécu à ses blessures.



Un troisième homme aurait été blessé avec un couteau, mais ses jours ne sont pas en danger, relate La Dépêche. Ce dernier aurait été entendu par les policiers.



Un possible règlement de comptes entre bandes rivales



Alors que les circonstances du drame restent encore à éclaircir, la piste d’un possible règlement de comptes entre bandes rivales, sur fond de trafic de drogue, est privilégiée.



Dans le même temps, d’autres quartiers de la ville auraient été le théâtre d’une soirée d’Halloween agitée. Pompiers et policiers ont été victimes d’un guet-apens dans le quartier et ont dû faire usage de Lanceur de balles de défense (LBD).



Des feux de poubelles et de palettes ont été allumés un peu plus tôt dans un autre quartier, ce qui pourrait être une diversion créée par des complices pour éloigner les forces de l’ordre de la zone où les tirs ont eu lieu.



La procureure a indiqué qu’aucune des deux victimes n’était connue pour des faits liés au trafic de stupéfiants et précise qu’à ce stade rien ne permet de confirmer la piste du règlement de comptes. La police judiciaire de Perpignan est désormais chargée de l'enquête.