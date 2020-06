A la Une . ​Deux Réunionnais remportent 500 et 800 mille euros !

La chance semble avoir passé quelques jours sur notre île, puisqu’en trois semaines seulement, deux joueurs ont remporté respectivement 800.000 et 500.000 euros ! C’est un habitant de Dos d’Âne qui a d’abord gagné au Keno, puis un Dionysien qui a gratté un ticket gagnant Jackpot, comme le relate Le Quotidien. Par Charlotte Molina - Publié le Jeudi 25 Juin 2020 à 10:11 | Lu 2446 fois

1,2,3,4,7,9,10,12,18 et 24, voici les numéros qui viennent de changer la vie d’un couple de trentenaires de Dos d’Âne. Les Possessionnais ont remporté grâce à ces numéros la coquette somme de 800.000 euros lors du tirage du Keno le 19 mais dernier. C’est le plus gros gain remporté depuis le déconfinement, comme le précise Le Quotidien.



Et si la chance a souri à ce jeune couple, elle ne s’est pas arrêtée là. Dans son sillage, voilà qu’elle choisi de porter bonheur à un habitant de Saint-Denis quelques semaines plus tard.



Le 6 juin, cet ouvrier achète un ticket à gratter "Jackpot" en sortant du travail, sans imaginer qu’il s’apprête à empocher pas moins de 500.000 euros. Une somme qu’il compte notamment utiliser pour gâter ses enfants.



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur