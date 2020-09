A la Une .. ​Détournement de fonds : Christophe Di Donato sort de garde à vue

Christophe Di Donato est sorti ce vendredi de sa garde à vue de la gendarmerie de Sainte-Marie, entendu dans l'affaire de détournement de fonds et abus de biens sociaux qui le concerne directement. Par Soe Hitchon - Publié le Samedi 19 Septembre 2020 à 15:57 | Lu 340 fois

Placé en garde en vue jeudi, Christophe Di Donato est sorti hier soir de sa garde à vue. Auditionné par les gendarmes de Sainte-Marie, l’ancien président de la Cité des dirigeants a dû s’expliquer sur ses dépenses, entre 2017 et 2019 à hauteur de 1,4 million d’euros pour lui-même. Ce sont principalement ses voyages et ses conditions de départ qui lui sont reprochés.



Pour rappel, Christophe Di Donato était déjà président de la holding GBO lorsqu’il a décidé de créer la Cité des dirigeants, une société coopérative d'intérêt collectif. Le but était d’importer la formation CPA (centre de perfectionnement aux affaires) basée sur un équivalent américain. Proposer des formations à des patrons pour la modique somme de 45.000 euros. Pour cela, La Cinor et la Civis, ainsi que plusieurs grands patrons de l’île ont investi dans le projet. Mais les dépenses dépassent rapidement les entrées. Christophe Di Donato quitte son poste avant l’assemblée générale où sa présentation des comptes était prévue.



Dans cette enquête pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux menée depuis février, ce sont d’abord le directeur de la holding Di Donato, Gérald Maillot et Michel Fontaine qui ont également été auditionnés ces derniers jours. Gérald Maillot a été entendu en tant que suspect mais assure que la Cinor, dont il était l'ancien président, est victime.



