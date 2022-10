La grande Une ​Des supporters s’affrontent durant un match de foot à Saint-Benoît, quatre blessés dont un enfant

Une bagarre générale s’est produite ce dimanche après-midi à Saint-Benoît durant une rencontre de Super Régionale 2. Des blessés sont à déplorer. Par Isabelle Serre - Publié le Dimanche 2 Octobre 2022 à 20:25

Les esprits se sont échauffés ce dimanche après-midi au stade Jean Allane à Saint-Benoît.



Tout est parti sur le terrain d’une friction entre footballeurs du club hôte l’ASC Labourdonnais et des visiteurs de Vincendo qui sont deux clubs engagés en poule C de Super R2. Alors que le score était de 2 à 0, des joueurs se sont bousculés ce qui a généré une entrée de supporters sur le terrain. Ensuite, une quarantaine de personnes se sont affrontées.

25 gendarmes mobilisés pour ramener l'ordre



Le bilan est de 4 blessés dont 3 joueurs et un enfant de 5 ans suite à un jet de bouteille à la sortie du stade. Pas moins de 25 gendarmes ont été engagés pour faire revenir le calme et mettre les joueurs en sécurité.



Il n’y a pas d’interpellation à ce stade car le plus urgent était de faire cesser les violences. Une enquête est ouverte afin de déterminer qui ont été les meneurs. Des témoignages vont être recueillis et des vidéos des faits examinées dans les jours qui viennent.