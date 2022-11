A la Une . ​Des parachutes de secours vendus depuis 2017 rappelés en raison d'un risque d'échec du déploiement

Les parachutes de secours G-Lite - GIN GLIDERS présentent un risque de rupture des élastiques rendant le déploiement du parachute de secours inopérant. Tous les lots sont rappelés. Par N.P - Publié le Jeudi 10 Novembre 2022 à 10:52

Tous les lots de parachute de secours, de la marque G-Lite - GIN GLIDERS, distribués dans des écoles et boutiques de parapente dans la France entière, sont rappelés.



Une inspection de routine a révélé des dommages matériels visibles qui peuvent entraîner la rupture des élastiques fermant le pod du parachute de secours G-Lite et donc un échec du déploiement.



Il est demandé aux consommateurs de ne plus utiliser le produit et de contacter le point de vente. Numéro de contact : 0450519069



Le produit, commercialisé du 1er septembre 2017 au 1er novembre 2022 /11/2022, peut entraîner des blessures externes aux consommateurs, en raison du risque de rupture des élastiques rendant le déploiement du parachute de secours inopérant.Il est demandé aux consommateurs de ne plus utiliser le produit et de contacter le point de vente. Numéro de contact : 0450519069 Le site "rappel conso " précise que le retour pour échange des élastiques par des cordons textiles peut se faire chez votre revendeur ou directement auprès de NEO, joignable par téléphone au 04 50 51 90 69.