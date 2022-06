​Des employés de l’IRT en grève

La moitié du personnel de l’IRT est dehors, clame la confédération fédérale du Travail, organisation syndicale majoritaire au sein de l’IRT. Ces grévistes font remonter leur inquiétude face aux risques psychosociaux (RPS) qui guettent les salariés en raison de décisions prises sans écoute et sans dialogue, selon eux.



"Il y a un climat anxiogène, une souffrance au travail qui peut déboucher sur des risques RPS. Les employés sont convoqués du jour au lendemain, alors même qu’ils sont depuis longtemps dans la structure, et on leur demande de changer de poste, le tout sans concertation", fait savoir Marie Claudine Igoufe, secrétaire générale CFDT branche commerces et services.



Toujours selon l’organisation syndicale, les membres du CSE (le comité social d’entreprise) et le délégué du personnel (qui fait lui aussi partie du CSE, ndlr) sont "dénigrés" par la direction. Ce "climat anxiogène" ne date pas du renouvellement de la présidence l'an dernier mais d’il y a trois ans, explique Marie Claudine Igoufe, ce qui correspond à la prise de poste de la directrice de l’IRT.



"Les alertes et les courriers n’y ont rien changé", indique le syndicat qui attend désormais une réponse du président Patrick Lebreton. Selon ses réponses, ils décideront de la poursuite de leur grève ou non.