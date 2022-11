A la Une . ​Des coupures de courant annoncées aux heures de pointes en métropole durant l’hiver

La France pourrait faire face à des délestages au mois de janvier. Les réacteurs nucléaires sont toujours en maintenance et l’Hexagone pourrait donc connaître une crise de l’énergie. Par La rédaction - Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 à 07:24

Des coupures de courant d’une durée maximale de deux heures pourraient survenir durant l’hiver en métropole. Les entreprises tout comme les particuliers pourraient être concernés.



Ces délestages sont envisagés aux heures de pointe pour faire face à un manque d’énergie à cause d’un démarrage tardif des réacteurs nucléaires du pays.



RTE (Réseau de transport d’électricité) a cependant assuré à TF1 Info que le pays ne sera pas plongé dans le noir. Mais les coupures pourront être programmées entre 8h et 13h et entre 18 et 20h.



Plusieurs recommandations ont été faites pour les consommateurs. Il est notamment demandé de décaler les horaires d‘utilisation des appareils électriques (en dehors des heures de pointe). RTE assure que les Français pourraient faire des économies si la consommation d’électricité est limitée durant les jours de pics.