A la Une . ​Des Journées du patrimoine placées sous le signe du "patrimoine durable" pour le Département

C’est le retour des Journées du Patrimoine ce week-end. Pour cette 39e édition, le Département a levé le voile sur sa programmation avec comme thème retenu cette année le "Patrimoine durable". Par Samuel Irlepenne - Publié le Jeudi 15 Septembre 2022 à 14:38

"C’est une grande satisfaction pour le Département que de participer activement à cette manifestation qui permet de mettre en lumière le patrimoine réunionnais qui traverse les âges et les époques que le Département a à sa charge", lance Béatrice Sigismeau, vice-présidente de la collectivité en charge du patrimoine.



Parmi les principaux temps forts de ces JEP, le Département, via les Archives départementales, proposera une superbe exposition consacrée au "Ti train lontan". Le hall des Archives départementales abritera un wagon reconstitué qui permettra au public de vivre une expérience immersive grâce aux créations vidéo de Lionel Lauret et de Laurent Pantaleon au rythme des ségas le train.



Profitant de ces journées du patrimoine, le musée Léon-Dierx lancera pour sa part un ouvrage sur l’histoire de l’établissement de la rue de Paris. En vente au musée pour 20€, l’ouvrage permettra au public d’en apprendre un peu plus sur les collections et les artistes qui ont marqué le premier musée des beaux-arts des outremers français,



De son côté, l’Artothèque lancera son site internet qui permettra au public de connaître ses activités et d’y découvrir les prestations offertes comme les prêts d’œuvre (plus de 2500) ou les médiations culturelles.



Enfin le public pourra découvrir à la Bibliothèque départementale la nouvelle exposition de Jacques Beng-Thi ou assister à la remise des prix du concours « Monuments de beauté de l’océan Indien » à la villa Déramond-Barre. 21 collèges de Madagascar, de Maurice, de Mayotte et de La Réunion ont participé à ce projet qui consistait à réaliser une photographie d’un monument remarquable de leur territoire. Pour cette première édition, le 1er prix a été attribué au collège Bouéni M’Titi de Mayotte pour l’œuvre "Jour de fête chez monsieur le gouverneur". Le second prix a été attribué au collège Prof.S Jugessur DAV de Rose-Belle (île Maurice) pour le "Morne Cultural Landscape" et le 3e prix a été quant à lui été décerné au collège Texeira Da Motta de La Possession pour "Les villas des ingénieurs".



