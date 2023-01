La grande Une ​Des Antillais critiquent le créole réunionnais sur Twitter

Un débat a mobilisé les forces vives des tweeteurs ultramarins en fin de semaine dernière lorsqu’un internaute antillais a critiqué la vidéo d’une Réunionnaise et a décrit son créole comme “une punition à écouter”. Un tweet qui a déchaîné les passions mais qui a aussi provoqué un débat jugé stérile par les linguistes réunionnais qui lancent un appel à l'union : "Soyons fiers ensemble de nos créoles." Par Baradi Siva, Sophie Fontaine - Publié le Samedi 28 Janvier 2023 à 18:00





Un internaute a ainsi critiqué le créole réunionnais et a provoqué un débat sur le réseau social Twitter. Les utilisateurs de Guadeloupe et de Martinique ont été nombreux à se moquer du créole réunionnais : “C’est un patois français, c’est pas du créole pardon hein”, lance l'un d'entre eux. Un autre raconte sa venue sur notre île : “Quand je suis allé à La Réunion, j’ai rigolé direct (...) c’est drôle de les entendre parler”. Un internaute qualifie aussi le créole réunionnais “d’irritant” alors qu’un autre se moque : “C’est le ch’ti du créole”.



Certains vont même sur le terrain politique. “Un pé dolo ek mwin chlordeconne pou c gen là si ou plé”, déclare un internaute qui fait référence à l’utilisation des pesticides interdits en métropole mais autorisés à La Réunion.



Fâchez vous comme vous voulez, mais ce créole c’est une punition à écouter 💀💀 https://t.co/zhUDv2DiIv

— KITÈ’M VIV ! (@LeDAM_) January 19, 2023

Les Réunionnais répondent aux critiques



Plusieurs twittos de La Réunion se sont mobilisés pour peser dans le débat sur les créoles des différentes îles. Plusieurs ont été choqués par les propos des Antillais : “a nou sinze kossa ?” s’interroge un utilisateur réunionnais.

a nou sinze kossa ?

— Brissoux 🇨🇵🇷🇪 (@Brissoux974) January 20, 2023





D’autres prennent le temps d’expliquer la différence entre le créole réunionnais et antillais. Un twitto rappelle : “C’est le mélange des langues des esclaves d’origines différentes qu’ils ont mixé en une seule pour se comprendre, les maîtres ne parlaient pas créole et l’interdisaient dans leurs plantations. C’est pour ça que les esclaves ont créé le Maloya pour parler en musique.”



Mais plusieurs s’interrogent surtout sur les raisons de cette attaque sur le créole réunionnais : “Ksa la dmande bana un nafèr ?” ou encore “2023 et toujours pou okip nout ki même, zot la ps fatigué kwé ?” s’insurgent des Réunionnais.



Mdrrr de fou on calcul personne on fait chier personne on reste dans notre coin mais on se prend quand même des balles

— qbn_24 (@qnb_24) January 20, 2023

Pourquoi diviser les ultra-marins ?



De nombreux internautes, de La Réunion comme des Antilles, ont aussi dénoncé une dispute entre habitants des Outre-Mer qui n’a pas lieu d’être.



“Les timaux qui critiquent son créole vous êtes vraiment débile. On est censé être unis. Les colons vous ont bon retourné le cerveau”, finit même par publier celui qui a lancé la polémique quelques heures plus tôt.



Les timaux qui critiquent son créole vous êtes vraiment débile. On est censé être unis. Les colons vous ont bon retourné le cerveau https://t.co/zhUDv2DiIv

— KITÈ’M VIV ! (@LeDAM_) January 20, 2023

Qu’en pensent les spécialistes du créole ?



La linguiste Laurence Gauvin Dalleau déplore aussi un débat stérile. “Sé d’moun’ n’a pwin rien pou fé zot kaz”, lance la linguiste qui déclare : “C’est du racisme linguistique. Le créole réunionnais, le créole martiniquais, le créole Guadeloupéen, ce sont des langues créoles, point.”



Laurence Gauvin Dalleau, la première agrégée de créole à La Réunion, évoque ensuite le lien entre les Réunionnais et les Antillais : “Les relations que nous avons avec les Antillais, ce n’est pas du tout ça : Que ce soit des poètes, des linguistes, des collègues agrégés, zot néna un profond respect pou le créole réunionnais.”



Elle ajoute : “Pou mwin, que ce soit l’Antillais ou le Réunionnais qui batay comme ça, zot la pokor trouv’ vraiment zot identité. Y ressemble un débat raciste, mi veux pas rent’ dans un débat raciste, lé pas digne d’un débat créoliste. Mwin mi répond pas à des bêtises pareilles. Au lieu de ça, nou devré être fiers ensemble.”



Axel Gauvin rejoint son analyse et propose de “laisser [ces commentaires] pour leur valeur”. “Nous on continue notre travail et puis c’est tout. Il y ‘a eu des études là-dessus faites par des gens extrêmement sérieux. Nous sommes fiers de notre langue réunionnaise et puis c’est tout”, affirme-t-il.



“Il ne faut pas répondre à ce racisme là. Si au lieu de s’unir on se divise c’est qu’on a rien compris”, conclut-il.