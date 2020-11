​Dépôt sauvage, route de Salazie : les pollueurs identifiés

La Brigade Intercommunale de l’Environnement est intervenue dernièrement sur un dépôt de déchets sur la route de Salazie, au niveau d’Ilet Morin.



Contactés par un riverain, les agents se sont rendus sur place pour faire un état des lieux de cette infraction qui s’avère être un important dépôt de déchets de matériaux de construction, en contrebas de la RD48, au lieu-dit Ilet Morin. Plus de 2 tonnes de déchets ont été déversés sur deux sites différents, à 800 mètres d’intervalle !



Les indices et les témoignages ont permis aux agents de la brigade de remonter jusqu’aux pollueurs, une entreprise privée, chargée de travaux de réhabilitation d’une maison dans le cirque. C’est donc sans scrupules que les ouvriers ont vidé les déchets de construction dans la végétation en bordure de la route départementale. La Brigade Intercommunale de l’Environnement a demandé à l’entreprise de procéder au nettoyage du site et de le remettre en état.



L’entreprise mise en cause a procédé au ramassage des déchets la semaine dernière sur le site concerné, sous le contrôle des agents de la brigade, pour s’assurer que le nettoyage ait été bien effectué.



Une procédure est actuellement en cours auprès du parquet pour transport et dépôt de déchets à l’aide d’un véhicule. L’entreprise devra par ailleurs justifier le traitement des déchets ramassés.