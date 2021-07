La grande Une ​Déplacements à plus de 10km du domicile: La liste des dérogations

A compter de ce samedi 5H, nos déplacements seront soumis au régime du confinement aménagé. Dans le rayon de 10 km, une pièce d'identité et un justificatif de domicile vous suffiront pour justifier votre sortie auprès des forces de l'ordre. Par dérogation, les déplacements suivant restent autorisés au-delà des 10 km, en dehors des horaires de couvre-feu et sans limitation de distance : Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 30 Juillet 2021 à 08:32

Motifs familiaux



- Garde de ses enfants, aide aux personnes vulnérables et motif familial impérieux ;



- Motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;



Motifs professionnels



- Trajet domicile - travail ou avec le lieu d'enseignement et de formation ;



- Recherche d’un emploi ;



- Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative;



- Activités de livraison de nourriture à domicile jusqu’à 22h ;



- Présentation à un examen ou un concours ;



- Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle



Motifs de santé



- Vaccination



- Rendez-vous avec des professionnels de santé ;



- Consultations, examens, actes de prévention (dont vaccination) et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé ;



Vie quotidienne



- Emmener et aller chercher les enfants aux activités périscolaires et centres de loisirs ;



- Rendez-vous dans un service public pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;



- Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;



- Convocation judiciaire ou administrative ;



- Rendez-vous chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;



- Transferts ou transits vers les aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;



- Déménagement résultant d'un changement de domicile ;



- Déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d’une résidence principale, insusceptibles d'être différés ;



- Activités religieuses et cultuelles ;



- Trajets entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité sportive réservés uniquement aux sportifs de haut niveau, aux personnes en formation universitaire ou professionnelle aux métiers du sport, aux personnes disposant d'une prescription médicale d'activité physique adaptée, aux personnes en situation de handicap et de leur accompagnant et aux personnes assurant l'encadrement de ces publics ;



- Elèves se rendant dans les établissements d'enseignement artistique spécialisés à l'exception de la danse et de l'art lyrique



Les forces de l’ordre procéderont à des contrôles dès ce week-end. Pour tous ces déplacements à plus de 10km (ou 5km le dimanche), il conviendra de présenter une pièce d’identité et d’une attestation de déplacement disponible sur le site internet de la préfecture et d’un justificatif (convocation, attestation employeur...)





Publicité Publicité